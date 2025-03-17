Совет ЕС одобрил новый транш Ukraine Facility: сумма – 3,5 млрд евро
Совет Европейского Союза в понедельник, 17 марта, утвердил выплату третьего платежа Украине в размере около 3,5 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Деньги выделят в ближайшее время в виде безвозвратной помощи и ссуд, говорится на сайте Совета ЕС.
Главная цель этой помощи – поддержка макроэкономической стабильности Украины и помощь в восстановлении, реконструкции и модернизации.
После этого платежа общая сумма помощи, полученная Украиной в рамках программы Ukraine Facility за год ее действия, составит около 20 миллиардов евро.
Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, определенные в плане реформ (План Украины), чтобы получить этот третий платеж.
Украинские власти выполнили 13 различных шагов, включая реформы для увеличения использования возобновляемой энергии, повышение автономии энергетического регулятора, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства (включая разминирование сельскохозяйственных территорий) и продолжение работы по перечню.
План определяет намерения страны по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график реформ, которые Украина планирует осуществить в течение следующих четырех лет в рамках вступления в ЕС.
С момента запуска программы Украина уже получила: 6 миллиардов евро как промежуточное финансирование, 1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования, два транша по 4,2 миллиарда и 4,1 миллиарда евро.
- В начале марта Украина начала получать транши финансовой помощи от Канады и Великобритании по механизму Большой семерки. Он предусматривает предоставление бесплатных для Украины ссуд, что будут погашаться доходами от замороженных российских активов.
- В феврале не было ни одного международного транша, в результате чего резервы НБУ за месяц упали на $3 млрд.