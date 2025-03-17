Совет ЕС одобрил новый транш Ukraine Facility: сумма – 3,5 млрд евро

В Брюсселе признали, что Украина выполнила необходимые условия, определенные в плане реформ, чтобы получить третий платеж макрофинансовой помощи

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Совет Европейского Союза в понедельник, 17 марта, утвердил выплату третьего платежа Украине в размере около 3,5 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Деньги выделят в ближайшее время в виде безвозвратной помощи и ссуд, говорится на сайте Совета ЕС.

Главная цель этой помощи – поддержка макроэкономической стабильности Украины и помощь в восстановлении, реконструкции и модернизации.

После этого платежа общая сумма помощи, полученная Украиной в рамках программы Ukraine Facility за год ее действия, составит около 20 миллиардов евро.

Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, определенные в плане реформ (План Украины), чтобы получить этот третий платеж.

Украинские власти выполнили 13 различных шагов, включая реформы для увеличения использования возобновляемой энергии, повышение автономии энергетического регулятора, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства (включая разминирование сельскохозяйственных территорий) и продолжение работы по перечню.

План определяет намерения страны по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график реформ, которые Украина планирует осуществить в течение следующих четырех лет в рамках вступления в ЕС.





С момента запуска программы Украина уже получила: 6 миллиардов евро как промежуточное финансирование, 1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования, два транша по Программа Ukraine Facility вступила в силу с 1 марта 2024 года. Она предусматривает финансирование до 50 миллиардов евро в форме грантов и ссуд для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Из этой суммы до 32 миллиардов евро ориентировочно предназначены для поддержки реформ и инвестиций, определенных в Плане Украины.С момента запуска программы Украина уже получила: 6 миллиардов евро как промежуточное финансирование, 1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования, два транша по 4,2 миллиарда 4,1 миллиарда евро.