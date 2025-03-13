Украина получила первый транш Канады по механизму G7: сумма – $1,7 млрд
Украина в четверг, 13 марта, получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около $1,7 миллиарда) от Канады в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и Министерство финансов Украины.
Это первый транш от Канады, полный взнос от которой составит 5 миллиардов канадских долларов.
"Средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета", — написал Шмыгаль в Telegram.
"Канада является надежным и непоколебимым партнером Украины. Благодарен за поддержку механизма ERA. Это справедливый и необходимый инструмент для привлечения России к финансовой ответственности за преступления в Украине. В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины", — прокомментировал выделение денег министр финансов Сергей Марченко.
На прошлой неделе первый транш в рамках ERA поступил от Великобритании, сумма составила 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд. Британские деньги пойдут на укрепление украинской обороноспособности.
В январе 2025 года первые 3 млрд евро по этой же программе Украина получила от Европейского Союза.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Евросоюз предоставит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).