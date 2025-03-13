Украина получила первый транш Канады по механизму G7: сумма – $1,7 млрд

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Украина в четверг, 13 марта, получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около $1,7 миллиарда) от Канады в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и Министерство финансов Украины.

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Это первый транш от Канады, полный взнос от которой составит 5 миллиардов канадских долларов.

"Средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета", — написал Шмыгаль в Telegram.

"Канада является надежным и непоколебимым партнером Украины. Благодарен за поддержку механизма ERA. Это справедливый и необходимый инструмент для привлечения России к финансовой ответственности за преступления в Украине. В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины", — прокомментировал выделение денег министр финансов Сергей Марченко.

На прошлой неделе первый транш в рамках ERA поступил от Великобритании, сумма составила 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд. Британские деньги пойдут на укрепление украинской обороноспособности.

В январе 2025 года первые 3 млрд евро по этой же программе Украина получила от Европейского Союза.