Украина получила первый транш Великобритании по механизму G7
Украина в пятницу, 7 марта, получила первый транш от Великобритании в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сумма составила 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Деньги пойдут на усиление украинской обороноспособности.
"Украина получила первые 752 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы займа от Соединенного Королевства в размере 2,26 миллиарда фунтов, обеспеченной доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на укрепление оборонных возможностей Украины. Мы благодарны правительству Великобритании за всестороннюю поддержку, которая делает Украину сильнее", — говорится в посте министра в соцсети X (Twitter).
В январе 2025 года первые 3 млрд евро по этой же программе Украина получила от Европейского союза.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Заем будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатным.
- Евросоюз выделит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).