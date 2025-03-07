Украина получила первый транш Великобритании по механизму G7

Фото: EPA / ANDY RAIN

Украина в пятницу, 7 марта, получила первый транш от Великобритании в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сумма составила 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Деньги пойдут на усиление украинской обороноспособности.

"Украина получила первые 752 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы займа от Соединенного Королевства в размере 2,26 миллиарда фунтов, обеспеченной доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на укрепление оборонных возможностей Украины. Мы благодарны правительству Великобритании за всестороннюю поддержку, которая делает Украину сильнее", — говорится в посте министра в соцсети X (Twitter).

Источник: X

В январе 2025 года первые 3 млрд евро по этой же программе Украина получила от Европейского союза.