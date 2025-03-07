Україна отримала перший транш Великої Британії за механізмом G7
Україна в п'ятницю, 7 березня, отримала перший траншу від Великої Британії в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сума становила 752 млн фунтів стерлінгів, або майже $1 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Гроші підуть на посилення української обороноздатності.
"Україна отримала перші 752 мільйони фунтів стерлінгів із загальної суми позики від Сполученого Королівства у розмірі 2,26 мільярда фунтів, забезпеченої доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на зміцнення оборонних можливостей України. Ми вдячні уряду Великої Британії за всебічну підтримку, яка робить Україну сильнішою", – йдеться в дописі міністра у соцмережі X (Twitter).
У січні 2025 року перші 3 млрд євро за цією ж програмою Україна отримала від Європейського союзу.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) був погоджений лідерами Великої сімки на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Євросоюз надасть 18,1 млрд євро, США – $20 млрд, Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).