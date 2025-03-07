Україна отримала перший транш Великої Британії за механізмом G7

Фото: EPA / ANDY RAIN

Україна в п'ятницю, 7 березня, отримала перший траншу від Великої Британії в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Сума становила 752 млн фунтів стерлінгів, або майже $1 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Гроші підуть на посилення української обороноздатності.

"Україна отримала перші 752 мільйони фунтів стерлінгів із загальної суми позики від Сполученого Королівства у розмірі 2,26 мільярда фунтів, забезпеченої доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на зміцнення оборонних можливостей України. Ми вдячні уряду Великої Британії за всебічну підтримку, яка робить Україну сильнішою", – йдеться в дописі міністра у соцмережі X (Twitter).

Джерело: X

У січні 2025 року перші 3 млрд євро за цією ж програмою Україна отримала від Європейського союзу.