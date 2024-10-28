Япония определилась с суммой взноса в программу G7 для Украины
Япония пообещала дать $3 млрд (471,9 млрд иен) в рамках поддержки Украины от стран G7 с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщило информагентство Kyodo.
Эти средства являются частью большего механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) общей стоимостью $50 млрд.
Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
Страны G7 продемонстрировали единство в вопросе использования доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. Ожидается, что деньги будут доступны уже с первых дней 2025 года, отметили в Министерстве финансов Украины.
В Вашингтоне, США, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд в рамках ERA.
Также канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила предложение о привлечении £2,26 млрд ($3 млрд) для реализации механизма.
Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд).
В ближайшее время ожидается финальное решение всех стран G7.
Российские активы на сумму около 260 млрд евро были заморожены из-за санкций после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большинство этих активов хранятся в депозитарии ценных бумаг Euroclear, что делает ЕС важным участником этого процесса.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- 23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро.
- Согласно замыслу бремя кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их за один раз.