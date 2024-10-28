Япония определилась с суммой взноса в программу G7 для Украины

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Япония пообещала дать $3 млрд (471,9 млрд иен) в рамках поддержки Украины от стран G7 с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщило информагентство Kyodo.

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Эти средства являются частью большего механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) общей стоимостью $50 млрд.

Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.

Страны G7 продемонстрировали единство в вопросе использования доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. Ожидается, что деньги будут доступны уже с первых дней 2025 года, отметили в Министерстве финансов Украины.

В Вашингтоне, США, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд в рамках ERA.

Также канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила предложение о привлечении £2,26 млрд ($3 млрд) для реализации механизма.

Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд).

В ближайшее время ожидается финальное решение всех стран G7.

Российские активы на сумму около 260 млрд евро были заморожены из-за санкций после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большинство этих активов хранятся в депозитарии ценных бумаг Euroclear, что делает ЕС важным участником этого процесса.