Евросоюз сделал предпоследний шаг в утверждении 35 млрд евро для Украины

Европарламент одобрил предоставление 35 млрд евро кредита для Украины с привлечением активов РФ

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Европейский парламент во вторник, 22 октября, согласовал предоставление Украине кредита в размере до 35 млрд евро, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится на сайте Европарламента.

"518 голосами "за", 56 "против" и 61 "воздержались" парламент одобрил новую макрофинансовую помощь Украине в борьбе с жестокой агрессивной войной России", – говорится в сообщении.

Правительства стран ЕС уже одобрили это предложение и Рада планирует принять решение по письменной процедуре после голосования в парламенте.

Решение вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

Механизм ERA был согласован лидерами Большой семерки (G7) на саммите в Италии в июне 2024 года.

Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.

Средства будут выдаваться до конца 2025 года.

Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США согласятся внести вклад в $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия - 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд).

В Министерстве финансов добавили, что Европарламент также поддержал предложение о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Решение еще должно быть согласовано Советом ЕС. Ожидается, что средства будут доступны Украине уже в этом году.

"Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, она позволит обеспечить наиболее неотложные потребности, в том числе социальные, гуманитарные", – пояснили в Минфине.

Замороженные активы Центрального банка России в ЕС составляют до 210 млрд евро. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.