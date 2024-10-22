Великобритания определилась с размером своего взноса в кредит G7 для Украины

Премьер Великобритании Кир Стармер (Фото: NEIL / HALL EPA)

Великобритания во вторник, 22 октября, пообещала предоставить Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд) как часть большего механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) общей стоимостью $50 млрд. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Механизм ERA был согласован лидерами Большой семерки (G7) на саммите в Италии в июне 2024 года.

Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.

Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США согласятся внести вклад в $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд).

Правительство Британии указало, что средства будут предназначены для военных нужд Украины (противовоздушная оборона, артиллерия и т.п.). Это приложение к уже существующей ежегодной военной помощи в размере 3 млрд фунтов.

"Это срочное финансирование напрямую поддержит оборону Украины за счет средств от активов, ранее питавших агрессию Путина. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", — сказал Джон Хили, министр обороны Великобритании.