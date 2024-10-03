Украина планирует растянуть $50 млрд помощи от Большой семерки на несколько лет

Финансовая помощь, которая будет предоставлена Украине с доходов от замороженных российских активов, будет поступать в течение трех лет минимум

Сергей Марченко (Фото: Facebook-страница министра)

Министерство финансов планирует растянуть финансовую помощь от Большой семерки (G7) в размере $50 млрд по меньшей мере на три года. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко агентству Интерфакс-Украина.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

"У нас сейчас потребность в $38 млрд [внешнего финансирования на 2024 год], и в 2026-м чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем... как растянуть эти средства, ограниченные на трехлетнюю перспективу, как минимум", — сказал он.

Марченко подчеркнул, что эти 50 миллиардов – это "разовая акция, их больше нельзя будет обновить".