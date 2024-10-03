Украина планирует растянуть $50 млрд помощи от Большой семерки на несколько лет
Министерство финансов планирует растянуть финансовую помощь от Большой семерки (G7) в размере $50 млрд по меньшей мере на три года. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко агентству Интерфакс-Украина.
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"У нас сейчас потребность в $38 млрд [внешнего финансирования на 2024 год], и в 2026-м чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем... как растянуть эти средства, ограниченные на трехлетнюю перспективу, как минимум", — сказал он.
Марченко подчеркнул, что эти 50 миллиардов – это "разовая акция, их больше нельзя будет обновить".
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу, вес кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Пока конкретную сумму – 35 млрд евро – пообещал Украине только Евросоюз. Она может быть меньше, потому что США готовы внести $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС согласится изменить механизм продления санкций против России.
- Япония тоже подтвердила, что внесет вклад, но пока сумма неизвестна.