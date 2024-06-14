"Дает нам возможность выдохнуть". Марченко назвал историческим решение G7 о $50 млрд

Министр финансов заявил, что решение Большой семерки позволяет Украине с уверенностью планировать свой бюджет на 2025 год.

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко назвал решение Большой семерки (G7) о предоставлении Украине 50 млрд долларов историческим и сказал, что оно дает государству возможность с уверенностью смотреть в 2025 год.

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"Решение дает нам возможность выдохнуть. Потому что 2025 год выглядел достаточно неуверенно, а сейчас мы имеем возможность планировать и направлять ресурс на те потребности, которые считаем приоритетными. В первую очередь это сектор безопасности и обороны", — сказал министр в эфире телемарафона в пятницу, 14 июня.

"Я считаю, что это действительно историческая победа, потому что это позволяет нам фактически уже сейчас использовать российские активы в пользу Украины. Как бы это ни звучало, но это именно так и есть", — добавил министр.

Он предупредил, что вчерашнее заявление Большой семерки – это только политическое решение. Сам механизм еще будет дорабатываться на техническом уровне.

"У нас было несколько условий. Эти деньги мы должны получить в этом году. Эти деньги должны носить безусловный характер. И эти деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых Украина нуждается. К нам прислушались. И я надеюсь, что в техническом решении это будет реализовано", – сказал Марченко.

Он также считает, что решение G7 позволяет "двигать основной трек", а именно – конфискацию замороженных российских активов.