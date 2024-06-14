"Дає нам можливість видихнути". Марченко назвав історичним рішення G7 щодо $50 млрд

Міністр фінансів заявив, що рішення Великої сімки дозволяє Україні з упевненістю планувати свій бюджет на 2025 рік

Фото: Сергій Марченко / Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав рішення Великої сімки (G7) про надання Україні $50 млрд історичним і сказав, що воно дає державі можливість з упевненістю дивитися у 2025 рік.

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"Рішення дає нам можливість видихнути. Тому що 2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки й оборони", – сказав міністр в ефірі телемарафону в п'ятницю, 14 червня.

"Я вважаю, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє нам фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України. Хай би як це звучало, але це саме так і є", – додав міністр.

Він попередив, що вчорашня заява Великої сімки – це тільки політичне рішення. Сам механізм ще буде дороблятися на технічному рівні.

"У нас було кілька умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано", – сказав Марченко.

Він також вважає, що рішення G7 дозволяє "рухати основний трек", а саме – конфіскацію заморожених російських активів.