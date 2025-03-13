Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
Україна в четвер, 13 березня, отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько $1,7 мільярда) від Канади у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Міністерство фінансів України.
Це перший транш від Канади, повний внесок якої становитиме 5 мільярдів канадських доларів.
"Кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету", – написав Шмигаль у Telegram.
"Канада є надійним та непохитним партнером України. Вдячний за підтримку механізму ERA. Це справедливий та необхідний інструмент для притягнення Росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У 2025 році Канада головує в G7, і я розраховую на посилення нашої співпраці та збереження фокуса уваги на потребах України", – прокоментував виділення грошей міністр фінансів Сергій Марченко.
Минулого тижня перший транш у межах ERA надійшов від Великої Британії, сума становила 752 млн фунтів стерлінгів, або майже $1 млрд. Британські гроші підуть на посилення української обороноздатності.
У січні 2025 року перші 3 млрд євро за цією ж програмою Україна отримала від Європейського Союзу.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) був погоджений лідерами Великої сімки на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Євросоюз надасть 18,1 млрд євро, США – $20 млрд, Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).