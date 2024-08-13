Украина получила транш 4,2 млрд евро от Евросоюза
Украина во вторник, 13 августа, получила от Европейского союза первый регулярный транш по программе Ukraine Facility. Он составляет 4,2 млрд евро, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
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Деньги пойдут на социальные программы, гуманитарную сферу и другие бюджетные программы. Военные расходы Украина финансирует только за счет собственных ресурсов.
Транш от ЕС состоит из льготного финансирования 2,7 млрд евро и гранта 1,5 млрд евро, сообщило Министерство финансов.
Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро.
Следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.
- Выплаты по программе Ukraine Facility начались весной 2024 года в рамках так называемого переходного финансирования. Первые два транша общим объемом 6 млрд евро Украина получила в марте-апреле, а в июне – еще 1,9 млрд евро.
- Благодаря Ukraine Facility Украина за четыре года получит 50 млрд евро. Из них 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.