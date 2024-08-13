Украина получила транш 4,2 млрд евро от Евросоюза

Первый регулярный транш по программе Ukraine Facility поступил в Украину

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Украина во вторник, 13 августа, получила от Европейского союза первый регулярный транш по программе Ukraine Facility. Он составляет 4,2 млрд евро, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Деньги пойдут на социальные программы, гуманитарную сферу и другие бюджетные программы. Военные расходы Украина финансирует только за счет собственных ресурсов.

Транш от ЕС состоит из льготного финансирования 2,7 млрд евро и гранта 1,5 млрд евро, сообщило Министерство финансов.

Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро.

Следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.