Украина получила транш в 1,9 млрд евро от Евросоюза по инструменту Ukraine Facility

Следующие транши по Ukraine Facility Украина будет получать ежеквартально

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В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Следующие транши по Ukraine Facility Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов, определенных в Плане Украины.

"С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствуют поддержанию макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

В министерстве напоминают: в конце июня Украина и Европейский Союз подписали соглашение на 27 млрд евро на 2024-2027 годы в рамках Ukraine Facility.

Благодаря Ukraine Facility Украина за четыре года получит 50 млрд евро. В частности, 38,27 млрд евро – бюджетной поддержки, 6,97 млрд евро – инвестиционного фонда, а также еще 4,76 млрд евро – технической и административной поддержки.