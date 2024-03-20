Минэкономики обнародовало план для Ukraine Facility
Министерство экономики обнародовало текст плана Ukraine Facility, являющегося основой для предоставления Евросоюзом финансовой поддержки общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.
Подробное содержание плана, в том числе полный список запланированных реформ, можно посмотреть на специальном ресурсе.
Согласно документу, в течение четырех лет министерство выполнит всего 27 индикаторов, из них семь – уже в этом году. Приоритетной задачей является разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату.
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В целом работа министерства будет направлена на оптимизацию управления государственной собственностью, общее улучшение бизнес-среды. В частности:
→ утверждение политики государственной собственности;
→ принятие закона о корпоративном управлении госпредприятиями согласно рекомендациям ОЭСР (выполнено);
→ обновление и внедрение плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности;
→ поддержка введения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;
→ возобновление мер рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, в том числе проверок безопасности продукции;
→ утверждение стратегии по противоминной деятельности на период до 2033 года.
Одной из ключевых задач также является восстановление и рост частного сектора.
Планом для Ukraine Facility предусмотрено выполнение министерством четырех инвестиционных индикаторов.
Эти показатели касаются развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, а также разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Они предусматривают направление правительством:
→ не менее 1,75 млрд евро на финансовую поддержку микропредприятий, малых и средних предприятий и перерабатывающих предприятий малого и среднего бизнеса в течение 2024-2027 годов и не менее 800 млн евро на протяжении 2024-2025 годов;
→ не менее 150 млн евро на выплаты производителям сельскохозяйственной продукции для покрытия расходов на разминирование в течение 2024-2027 годов и не менее 75 млн евро на протяжении 2024-2025 годов.
- 18 марта 2024 Кабинет министров принял план для Ukraine Facility. Его должна утвердить Еврокомиссия.
- 20 марта Украина получила первый транш в 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза.