Минэкономики обнародовало план для Ukraine Facility

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Министерство экономики обнародовало текст плана Ukraine Facility, являющегося основой для предоставления Евросоюзом финансовой поддержки общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

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Подробное содержание плана, в том числе полный список запланированных реформ, можно посмотреть на специальном ресурсе.

Согласно документу, в течение четырех лет министерство выполнит всего 27 индикаторов, из них семь – уже в этом году. Приоритетной задачей является разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату.

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В целом работа министерства будет направлена на оптимизацию управления государственной собственностью, общее улучшение бизнес-среды. В частности:

→ утверждение политики государственной собственности;

→ принятие закона о корпоративном управлении госпредприятиями согласно рекомендациям ОЭСР (выполнено);

→ обновление и внедрение плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности;

→ поддержка введения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;

→ возобновление мер рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, в том числе проверок безопасности продукции;

→ утверждение стратегии по противоминной деятельности на период до 2033 года.

Одной из ключевых задач также является восстановление и рост частного сектора.

Планом для Ukraine Facility предусмотрено выполнение министерством четырех инвестиционных индикаторов.

Эти показатели касаются развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, а также разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Они предусматривают направление правительством:

→ не менее 1,75 млрд евро на финансовую поддержку микропредприятий, малых и средних предприятий и перерабатывающих предприятий малого и среднего бизнеса в течение 2024-2027 годов и не менее 800 млн евро на протяжении 2024-2025 годов;

→ не менее 150 млн евро на выплаты производителям сельскохозяйственной продукции для покрытия расходов на разминирование в течение 2024-2027 годов и не менее 75 млн евро на протяжении 2024-2025 годов.