Украина получила первый транш 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза

Европейская комиссия в среду, 20 марта, перечислила Украине первый транш макрофинансовой помощи по новой программе поддержки. Его размер составляет 4,5 млрд евро, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

Эти деньги Украина будет использовать для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.

"Сегодня хороший день для Украины. Еврокомиссия только что выделила 4,5 млрд евро из 50-миллиардного инструмента Ukraine Facility. И я рада получить План Украины, который увеличит инвестиции и сделает более близкой к нашему союзу", — сказала она.

Dear @Denys_Shmyhal, today is a good day for Ukraine.



The @EU_Commission has just disbursed €4.5 billion from the €50 billion Ukraine Facility.



And I’m glad to receive the Ukraine Plan, to boost investment and move closer to our Union ↓ https://t.co/IGLqy0vCiI