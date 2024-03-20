Украина получила первый транш 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза

Фото: EPA

Европейская комиссия в среду, 20 марта, перечислила Украине первый транш макрофинансовой помощи по новой программе поддержки. Его размер составляет 4,5 млрд евро, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

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Эти деньги Украина будет использовать для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.

"Сегодня хороший день для Украины. Еврокомиссия только что выделила 4,5 млрд евро из 50-миллиардного инструмента Ukraine Facility. И я рада получить План Украины, который увеличит инвестиции и сделает более близкой к нашему союзу", — сказала она.

Dear @Denys_Shmyhal, today is a good day for Ukraine.



The @EU_Commission has just disbursed €4.5 billion from the €50 billion Ukraine Facility.



And I’m glad to receive the Ukraine Plan, to boost investment and move closer to our Union ↓ https://t.co/IGLqy0vCiI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2024

"У нас хорошая новость после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility. Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за неоценимую поддержку. Это укрепляет нашу экономическую и финансовую стабильность", — отреагировал на получение денег премьер-министр Денис Шмыгаль.

Следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить в апреле по результатам удовлетворительного выполнения определенных реформ и положительной оценки Европейской комиссии.