Украина получила первый транш 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза
Европейская комиссия в среду, 20 марта, перечислила Украине первый транш макрофинансовой помощи по новой программе поддержки. Его размер составляет 4,5 млрд евро, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.
Dear @Denys_Shmyhal, today is a good day for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2024
The @EU_Commission has just disbursed €4.5 billion from the €50 billion Ukraine Facility.
And I’m glad to receive the Ukraine Plan, to boost investment and move closer to our Union ↓ https://t.co/IGLqy0vCiI
"У нас хорошая новость после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility. Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за неоценимую поддержку. Это укрепляет нашу экономическую и финансовую стабильность", — отреагировал на получение денег премьер-министр Денис Шмыгаль.
Следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить в апреле по результатам удовлетворительного выполнения определенных реформ и положительной оценки Европейской комиссии.
- С начала полномасштабного вторжения России ЕС до сегодняшнего дня предоставил Украине около 27,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки.
- Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18 миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря 2023 года.
- В 2023 году Европейский Союз стал самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.