Украина получила от Евросоюза последний транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия выделила Украине 1,5 млрд евро. Это последний транш по программе 2023 года

Фото: European Union

Украина в четверг, 21 декабря, получила от Евросоюза последний транш в рамках 18-миллиардной макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Today we disburse the last €1.5 billion of our €18 billion 2023 support package to Ukraine.



We must find an agreement to keep providing Ukraine with the support it needs to recover, rebuild and reform.



We stand by the side of our neighbour, friend and aspiring member. pic.twitter.com/hMXKIGJ2aR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Деньги Евросоюза предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже 17-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяли ежемесячно в одинаковом размере — 1,5 млрд евро.

Саммит Евросоюза, на котором должны рассмотреть новую четырехлетнюю программу на 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

ДОПОЛНЕНО в 13:45. Министерство финансов Украины указало, что в 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки (год назад это были США). Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.

"Рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества в рамках инициативы Европейской комиссии по созданию Ukraine Facility на 2024-2027 годы объемом 50 млрд евро", — сказал министр Сергей Марченко.