Украина получила от Евросоюза последний транш макрофинансовой помощи
Фото: European Union

Украина в четверг, 21 декабря, получила от Евросоюза последний транш в рамках 18-миллиардной макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Деньги Евросоюза предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже 17-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяли ежемесячно в одинаковом размере — 1,5 млрд евро.

Саммит Евросоюза, на котором должны рассмотреть новую четырехлетнюю программу на 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

ДОПОЛНЕНО в 13:45. Министерство финансов Украины указало, что в 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки (год назад это были США). Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.

"Рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества в рамках инициативы Европейской комиссии по созданию Ukraine Facility на 2024-2027 годы объемом 50 млрд евро", — сказал министр Сергей Марченко.