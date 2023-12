Украина получила от Евросоюза последний транш макрофинансовой помощи

Украина в четверг, 21 декабря, получила от Евросоюза последний транш в рамках 18-миллиардной макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

