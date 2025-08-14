Bloomberg написал о дилемме Путина: и война, и перемирие несут риски для экономики

Петербургский международный экономический форум в России, июнь 2025 года (фото - EPA)

Владимир Путин отправляется на встречу с Дональдом Трампом в непростой момент для российской экономики, пишет Bloomberg. Нефтяные доходы РФ падают, дефицит бюджета растет с опережением, инфляция и ставки остаются высокими, рост ВВП замедляется, а в банковской системе растут опасения долгового кризиса.

Кремль оказался перед дилеммой, отмечает агентство. Продолжение войны грозит усилением кризиса и банковскими рисками, а перемирие – срывом военных заказов и дефолтами подрядчиков. Оба сценария являются неблагоприятными для РФ.

Если война будет продолжаться (без соглашения или длительного перемирия), это будет представлять угрозу банковской системе и бюджету из-за давления санкций и снижения нефтяных доходов.

Путин был вынужден согласиться на саммит после угрозы новых санкций США по поставкам нефти. Трамп также угрожал ввести больше мер, направленных на энергетические доходы России, если российский диктатор не согласится на прекращение огня.

Падение цен на нефть уже остро сказалось на федеральных доходах, поскольку нефть и газ составляли около 30% этих доходов в 2024 году.

Военные расходы и расходы на национальную безопасность России в этом году составят около 8% ВВП, что является "не временным всплеском, а долгосрочным стратегическим поворотом". Это и в дальнейшем будет создавать огромную нагрузку на экономику.

Снижение энергетических доходов окажет дальнейшее давление на Фонд национального благосостояния России, который может быть полностью исчерпан до конца текущего года, что станет значительным ударом по фискальной гибкости.

Кроме того, РФ будет угрожать рост долга и инфляция. Военно-ориентированные сектора накопили огромный корпоративный долг (рост на 71%, или $460 млрд в период с июля 2022-го по ноябрь 2024 года).

Рост инфляции заставил Центральный банк повысить ключевую процентную ставку до 21%самого высокого за более чем два десятилетия уровня. Это, в свою очередь, оказывает давление на банки, которые по приказу Путина выдают льготные кредиты предприятиям ВПК.

Если будет достигнуто длительное перемирие (соглашение), России придется столкнуться с вызовом демилитаризации экономики, которая стала зависимой от войны.

Это потенциально может вызвать дефолты среди подрядчиков с большими долгами, которые могут каскадно распространиться по всей экономике. Российские банковские чиновники опасаются, что откат в военных расходах будет иметь серьезные последствия для подрядчиков-должников.

Также это будет означать скрытые проблемы в банковском секторе. Центральный банк призывает банки реструктурировать проблемные кредиты, а не взыскивать их, скрывая истинные масштабы долговой проблемы. Если война прекратится, эти проблемы могут выйти на поверхность.

Итак, Путин находится в "затруднительном положении" ("in a bind"). Продолжение войны грозит усилением внешнего давления и внутренних финансовых проблем, тогда как мирное соглашение, требующее сокращения военных расходов, может подорвать экономику, разбухшую от военных заказов и долгов.

Даже если Путин получит желаемое ослабление санкций, как он этого просил, фундаментальные проблемы, связанные с переходом от военной экономики к гражданской, останутся и могут привести к значительным потрясениям, считает агентство.