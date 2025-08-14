Bloomberg написав про дилему Путіна: і війна, і перемир'я несуть ризики для економіки

Петербурзький міжнародний економічний форум у Росії, червень 2025 року (фото - EPA)

Володимир Путін вирушає на зустріч із Дональдом Трампом у непростий момент для російської економіки, пише Bloomberg. Нафтові доходи РФ падають, дефіцит бюджету зростає з випередженням, інфляція і ставки залишаються високими, зростання ВВП сповільнюється, а в банківській системі зростають побоювання боргової кризи.

Кремль опинився перед дилемою, зазначає агентство. Продовження війни загрожує посиленням кризи та банківськими ризиками, а перемир'я – зривом військових замовлень та дефолтами підрядників. Обидва сценарії є несприятливими для РФ.

Якщо війна триватиме (без угоди або тривалого перемир'я), це становитиме загрозу банківській системі і бюджету через тиск санкцій та зниження нафтових доходів.

Путін був змушений погодитися на саміт після загрози нових санкцій США щодо постачань нафти. Трамп також погрожував запровадити більше заходів, спрямованих на енергетичні доходи Росії, якщо російський диктатор не погодиться на припинення вогню.

Падіння цін на нафту вже гостро позначилося на федеральних доходах, оскільки нафта і газ становили близько 30% цих доходів у 2024 році.

Військові витрати та витрати на національну безпеку Росії цього року становитимуть близько 8% ВВП, що є "не тимчасовим сплеском, а довгостроковим стратегічним поворотом". Це й надалі створюватиме величезне навантаження на економіку.

Зниження енергетичних доходів чинитиме подальший тиск на Фонд національного добробуту Росії, який може бути повністю вичерпаний до кінця поточного року, що стане значним ударом по фіскальній гнучкості.

Окрім того, РФ загрожуватиме зростання боргу та інфляція. Військово-орієнтовані сектори накопичили величезний корпоративний борг (зростання на 71%, або $460 млрд у період від липня 2022-го до листопада 2024 року).

Зростання інфляції змусило Центральний банк підвищити ключову процентну ставку до 21%, найвищого за понад два десятиліття рівня. Це, своєю чергою, чинить тиск на банки, які за наказом Путіна видають пільгові кредити підприємствам ВПК.

Якщо буде досягнуто тривале перемир'я (угода), Росії доведеться зіткнутися з викликом демілітаризації економіки, яка стала залежною від війни.

Це потенційно може спричинити дефолти серед підрядників із великими боргами, які можуть каскадно поширитися по всій економіці. Російські банківські чиновники побоюються, що відкат у військових витратах матиме серйозні наслідки для підрядників-боржників.

Також це означатиме приховані проблеми в банківському секторі. Центральний банк закликає банки реструктурувати проблемні кредити, а не стягувати їх, приховуючи справжні масштаби боргової проблеми. Якщо війна припиниться, ці проблеми можуть вийти на поверхню.

Отже, Путін перебуває у "скрутному становищі" ("in a bind"). Продовження війни загрожує посиленням зовнішнього тиску та внутрішніх фінансових проблем, тоді як мирна угода, яка вимагає скорочення військових витрат, може підірвати економіку, що розбухла від військових замовлень та боргів.

Навіть якщо Путін отримає бажане послаблення санкцій, як він цього просив, фундаментальні проблеми, пов'язані з переходом від військової економіки до цивільної, залишаться і можуть призвести до значних потрясінь, вважає агентство.