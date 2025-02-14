Центробанк РФ зберіг ключову ставку на рекордному рівні 21% і підвищив прогноз інфляції

Ключова ставка в Росії залишилася на рівні 21%, а прогноз інфляції зріс удвічі – до 7-8%

Фото: ЕРА

Центробанк Росії на засіданні у п'ятницю, 14 лютого, вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку. Вона залишиться на рівні 21% – найвищому для РФ з 2002 року. Про це повідомляє ЦБ Росії.

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Крім цього, Центробанк РФ різко підвищив прогноз щодо інфляції. За оцінками жовтня 2024 року, річна інфляція очікувалася на рівні 4,5-5%, тоді як зараз – 7-8%.

Повернення інфляції до мети у 4% згідно з прогнозами ЦБ РФ відкладається на 2026 рік.

Російський регулятор додав, що російська економіка відхилилася від "траєкторії збалансованого зростання", а умови зовнішньої торгівлі можуть погіршитися.

Річна інфляція в Росії станом на 10 лютого розігналася до 10% з 9,5% на кінець минулого року та 7,4% 2023 року.

Місячні темпи інфляції ще вищі. Російський регулятор зазначив, що з поправкою на сезонність у четвертому кварталі 2024 року в річному вираженні вони досягали 12,1%.

Минулого року Центробанк РФ тричі підвищував ключову ставку, щоб загальмувати інфляційний сплеск, який охопив економіку на тлі рекордних військових витрат.

Крім цього, ЦБ Росії попередив, що підвищення ключової ставки може відновитися.