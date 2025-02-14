Центробанк РФ зберіг ключову ставку на рекордному рівні 21% і підвищив прогноз інфляції
Центробанк Росії на засіданні у п'ятницю, 14 лютого, вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку. Вона залишиться на рівні 21% – найвищому для РФ з 2002 року. Про це повідомляє ЦБ Росії.
Крім цього, Центробанк РФ різко підвищив прогноз щодо інфляції. За оцінками жовтня 2024 року, річна інфляція очікувалася на рівні 4,5-5%, тоді як зараз – 7-8%.
Повернення інфляції до мети у 4% згідно з прогнозами ЦБ РФ відкладається на 2026 рік.
Російський регулятор додав, що російська економіка відхилилася від "траєкторії збалансованого зростання", а умови зовнішньої торгівлі можуть погіршитися.
Річна інфляція в Росії станом на 10 лютого розігналася до 10% з 9,5% на кінець минулого року та 7,4% 2023 року.
Місячні темпи інфляції ще вищі. Російський регулятор зазначив, що з поправкою на сезонність у четвертому кварталі 2024 року в річному вираженні вони досягали 12,1%.
Минулого року Центробанк РФ тричі підвищував ключову ставку, щоб загальмувати інфляційний сплеск, який охопив економіку на тлі рекордних військових витрат.
Крім цього, ЦБ Росії попередив, що підвищення ключової ставки може відновитися.
- Від початку повномасштабної війни інфляція, розрахована на основі реального споживчого кошика росіян, до липня 2024 року досягла 71,4%.
- 25 жовтня 2024 року Центробанк Росії підвищив ключову ставку з 19% до 21%.
- 8 січня 2025 року Bloomberg писав, що відносно хороший період для економіки Росії закінчився. За прогнозами, накопичені проблеми призведуть до різкого сповільнення російської економіки, але рецесії вона може уникнути.