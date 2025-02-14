Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% и повысил прогноз инфляции

Ключевая ставка в России осталась на уровне 21%, а прогноз инфляции вырос вдвое – до 7-8%

Фото: ЕРА

Центробанк России на заседании в пятницу, 14 февраля, второй раз подряд принял решение не изменять ключевую ставку. Она останется на уровне 21% – самом высоком для РФ с 2002 года. Об этом сообщает ЦБ России.

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Кроме этого, Центробанк РФ резко повысил прогноз по инфляции. По оценкам октября 2024 года, годовая инфляция ожидалась на уровне 4,5-5%, тогда как сейчас – 7-8%.

Возвращение инфляции к цели в 4% согласно прогнозам ЦБ РФ откладывается на 2026 год.

Российский регулятор добавил, что российская экономика отклонилась от "траектории сбалансированного роста", а условия внешней торговли могут ухудшиться.

Годовая инфляция в России по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году.

Месячные темпы инфляции еще выше. Российский регулятор отметил, что с поправкой на сезонность в четвертом квартале 2024 года в годовом выражении они достигали 12,1%.

В прошлом году Центробанк РФ трижды повышал ключевую ставку, чтобы затормозить инфляционный всплеск, охвативший экономику на фоне рекордных военных расходов.

Помимо этого, ЦБ России предупредил, что повышение ключевой ставки может восстановиться.