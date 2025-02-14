Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% и повысил прогноз инфляции
Центробанк России на заседании в пятницу, 14 февраля, второй раз подряд принял решение не изменять ключевую ставку. Она останется на уровне 21% – самом высоком для РФ с 2002 года. Об этом сообщает ЦБ России.
Кроме этого, Центробанк РФ резко повысил прогноз по инфляции. По оценкам октября 2024 года, годовая инфляция ожидалась на уровне 4,5-5%, тогда как сейчас – 7-8%.
Возвращение инфляции к цели в 4% согласно прогнозам ЦБ РФ откладывается на 2026 год.
Российский регулятор добавил, что российская экономика отклонилась от "траектории сбалансированного роста", а условия внешней торговли могут ухудшиться.
Годовая инфляция в России по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году.
Месячные темпы инфляции еще выше. Российский регулятор отметил, что с поправкой на сезонность в четвертом квартале 2024 года в годовом выражении они достигали 12,1%.
В прошлом году Центробанк РФ трижды повышал ключевую ставку, чтобы затормозить инфляционный всплеск, охвативший экономику на фоне рекордных военных расходов.
Помимо этого, ЦБ России предупредил, что повышение ключевой ставки может восстановиться.
- С начала полномасштабной войны инфляция, рассчитанная на основе реальной потребительской корзины россиян, к июлю 2024 года достигла 71,4%.
- 25 октября 2024 года Центробанк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%.
- 8 января 2025 года Bloomberg писал, что относительно хороший период для экономики России закончился. По прогнозам, накопившиеся проблемы приведут к резкому замедлению российской экономики, но рецессии она может избежать.