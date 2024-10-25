Банк России повысил ключевую ставку до кризисного уровня 21% – выше, чем в феврале 2022-го

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Центральный банк России в пятницу, 25 октября, повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 21% годовых, что стало реакцией на рост инфляции до 8,4% и высокие инфляционные ожидания. Об этом говорится на его сайте.

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Ставка 21% – это очень высокий уровень. Он выше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Банк России повысил ставку до 20%, чтобы сбить панику, охватившую рынок после решения Владимира Путина пойти полномасштабной войной против Украины.

Российский ЦБ предупредил о возможности дальнейшего повышения ставки и спрогнозировал возвращение инфляции к целевому уровню только в 2026 году.

Фактическая инфляция в России значительно превысила июльский прогноз, а внутренний спрос продолжает существенно опережать возможности предложения, стимулирующего рост цен. Увеличение бюджетных расходов на войну с Украиной также оказывает проинфляционный эффект.

"Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", – так описывает Банк России ситуацию в российской экономике.

Следствием повышения процентной ставки должно стать удорожание кредитов для бизнеса и населения, снижение потребительского спроса и замедление экономического роста. С другой стороны, ЦБ РФ надеется таким образом сдержать инфляцию.