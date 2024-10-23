Bloomberg: российская военная экономика прошла пик роста, начинает истощаться

Долгосрочные перспективы развития российской экономики выглядят еще хуже, чем до полномасштабного вторжения

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Российская военная экономика, которая показывала значительный рост в первой половине года, демонстрирует признаки истощения, пишет Bloomberg. Промышленное производство сокращается, центральный банк готовится поднять ставку до кризисных 20%, а эксперты прогнозируют дальнейшее замедление роста.

Свой пик российская экономика, вероятно, прошла в середине года.

"Вопрос, какой будет траектория роста в следующем году, остается открытым – будет ли это жесткая, или мягкая посадка для экономики", — сказал экономист Олег Кузьмин из московского офиса Ренессанс Капитал. Жесткая посадка означает резкое и болезненное замедление экономики, которое может привести к рецессии и финансовому кризису. Мягкая посадка – постепенное, контролируемое замедление, позволяющее быстрее восстановить экономическую активность.

МВФ снизил прогноз роста экономики России на 2025 год с 1,5% до 1,3%. Через год ожидается дальнейшее замедление.

Композитный трекер экономической активности Bloomberg Economics, содержащий около 60 основных показателей, показывает, что активность неуклонно снижается с конца 2023 года.

В сентябре впервые с апреля 2022 года производство в России сократилось.

В прошлый раз стране-агрессору удалось быстро оправиться от рецессии, расширив свою экономику на 3,6% в годовом выражении благодаря увеличению расходов на войну. Но это также привело к тому, что экономика стала очень зависимой от военного производства, и есть риск, что военная экономика в дальнейшем будет развиваться за счет гражданских секторов.

"Рост России на фискальных импульсах уже прошел свой пик. Военное производство продолжает расти, но с мая не может компенсировать падения в "гражданских" секторах", — сказал экономист Bloomberg Economics Алексей Исаков.

Опрошенные агентством эксперты считают, что долгосрочные перспективы развития российской экономики выглядят гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения.