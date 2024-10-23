Bloomberg: российская военная экономика прошла пик роста, начинает истощаться
Российская военная экономика, которая показывала значительный рост в первой половине года, демонстрирует признаки истощения, пишет Bloomberg. Промышленное производство сокращается, центральный банк готовится поднять ставку до кризисных 20%, а эксперты прогнозируют дальнейшее замедление роста.
Свой пик российская экономика, вероятно, прошла в середине года.
"Вопрос, какой будет траектория роста в следующем году, остается открытым – будет ли это жесткая, или мягкая посадка для экономики", — сказал экономист Олег Кузьмин из московского офиса Ренессанс Капитал. Жесткая посадка означает резкое и болезненное замедление экономики, которое может привести к рецессии и финансовому кризису. Мягкая посадка – постепенное, контролируемое замедление, позволяющее быстрее восстановить экономическую активность.
МВФ снизил прогноз роста экономики России на 2025 год с 1,5% до 1,3%. Через год ожидается дальнейшее замедление.
Композитный трекер экономической активности Bloomberg Economics, содержащий около 60 основных показателей, показывает, что активность неуклонно снижается с конца 2023 года.
В сентябре впервые с апреля 2022 года производство в России сократилось.
В прошлый раз стране-агрессору удалось быстро оправиться от рецессии, расширив свою экономику на 3,6% в годовом выражении благодаря увеличению расходов на войну. Но это также привело к тому, что экономика стала очень зависимой от военного производства, и есть риск, что военная экономика в дальнейшем будет развиваться за счет гражданских секторов.
"Рост России на фискальных импульсах уже прошел свой пик. Военное производство продолжает расти, но с мая не может компенсировать падения в "гражданских" секторах", — сказал экономист Bloomberg Economics Алексей Исаков.
Опрошенные агентством эксперты считают, что долгосрочные перспективы развития российской экономики выглядят гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения.
- В первой половине 2024 года Россия потратила на войну с Украиной около $58 млрд (5,3 трлн рублей), что на 36% больше, чем в первой половине 2023 года. Цена войны для бюджета России стала рекордной – $320 млн в день.