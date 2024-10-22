МВФ предупредил о росте рисков для глобальной экономики: прогноз на 2024 год снижен

Международный валютный фонд ожидает, что украинская экономика вырастет на 3% в 2024 году и 2,5% в 2025 году

Фото: EPA / JIM LO SCALZO

Международный валютный фонд во вторник, 22 октября, опубликовал новый выпуск флагманского отчета World Economic Outlook. В нем сообщается, что прогноз глобального роста в 2024 году ожидается на уровне 3,2% (на 0,1 пункта меньше, чем прогнозировали в июле).

Такой же прогноз – на 2025 год.

МВФ пишет, что экономика США показывает лучшие результаты, чем ожидалось, а европейские страны – наоборот. В развивающихся странах ситуация тоже отличается: прогнозы по Ближнему Востоку и Африке пересмотрели в худшую сторону, тогда как Азия показывает рост благодаря спросу на полупроводники и электронику.

Для Украины прогноз роста ВВП установлен на уровне 3,0% в 2024 году и 2,5% в 2025 году.

Темпы роста российской экономики в следующем году замедлятся сразу в три раза – с 3,6% до 1,3%.

Фонд прогнозирует снижение глобальной инфляции с 6,7% в 2023 году до 5,8% в 2024 году и 4,3% в 2025 году. Развитые страны быстрее достигнут целевых показателей инфляции.

Документ указывает на накопление рисков глобальной экономики и необходимость серьезных политических решений для их преодоления.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша подтвердил это на брифинге во время презентации отчета. "Существует геополитический риск с потенциалом эскалации региональных конфликтов. Существует рост протекционизма, протекционистская политика, сбои в торговле, которые могут повлиять на глобальную деятельность", — цитирует его Bloomberg.

МВФ также советует правительствам принять жесткие меры для стабилизации заимствований, потому что уже к концу года глобальный долг может достичь $100 триллионов (93% мирового ВВП). Основные мировые должники – это США и Китай.