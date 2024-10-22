МВФ попередив про зростання ризиків для глобальної економіки: прогноз на 2024 рік знижено

Міжнародний валютний фонд очікує, що українська економіка зросте на 3% у 2024 році та 2,5% у 2025-му

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Міжнародний валютний фонд у вівторок, 22 жовтня, опублікував новий випуск свого флагманського звіту World Economic Outlook. У ньому повідомляється, що прогноз глобального зростання у 2024 році очікується на рівні 3,2% (на 0,1 пункту менше, ніж прогнозували в липні).

Такий же прогноз – на 2025 рік.

МВФ пише, що економіка США показує кращі результати, ніж очікувалось, а європейські країни – навпаки. У країнах, що розвиваються, ситуація теж різниться: прогнози по Близькому Сходу й Африці переглянули в гіршу сторону, тоді як Азія показує зростання завдяки попиту на напівпровідники та електроніку.

Для України прогноз зростання ВВП встановлений на рівні 3,0% у 2024 році й 2,5% у 2025-му.

Темпи зростання російської економіки у наступному році сповільняться одразу втричі – з 3,6% до 1,3%.

Фонд прогнозує зниження глобальної інфляції з 6,7% у 2023 році до 5,8% у 2024-му і 4,3% у 2025-му. Розвинені країни швидше досягнуть цільових показників інфляції.

Документ вказує на накопичення ризиків для глобальної економіки та необхідність серйозних політичних рішень для їх подолання.

Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша підтвердив це на брифінгу під час презентації звіту. "Існує геополітичний ризик із потенціалом ескалації регіональних конфліктів. Існує зростання протекціонізму, протекціоністська політика, збої в торгівлі, які також можуть вплинути на глобальну діяльність", – цитує його Bloomberg.

МВФ також радить урядам вжити жорстких заходів для стабілізації запозичень, бо вже до кінця року глобальний борг може сягнути $100 трильйонів (93% світового ВВП). Основні світові боржники – це США і Китай.