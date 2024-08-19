Світовий ВВП у 2023 році сягнув $105,4 трлн, збільшившись на 3,2% за рік. США зберігають лідерство у світовій економіці, підтверджуючи свій статус найбагатшої країни з 1960 року: зараз на неї припадає майже 26% глобального ВВП. Проте найбільше зростання мали Індія та Індонезія – +7,8% та +5% відповідно.

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LIGA.net розповідає, які країни можуть похвалитися найвищим ВВП у 2024 році та що стоїть за їхнім економічним успіхом.

Рейтинг країн з найвищим ВВП

1. США

ВВП: $27,36 трлн;

ВВП на душу населення: $81 630;

річний темп зростання ВВП: +2,5%.

Економіка США вирізняється неймовірною різноманітністю та динамізмом. Вона розвивається завдяки кільком ключовим секторам, як-от технології, фінанси, виробництво, охорона здоров'я та послуги. Країна має потужний споживчий ринок, що стимулює інновації та підприємництво, а також розвинену інфраструктуру та сприятливий бізнес-клімат.

Список країн за ВВП на 2024 рік (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

2. Китай

ВВП: $17,66 трлн;

ВВП на душу населення: $12 040;

річний темп зростання ВВП: +5,2%.

Китай залишається другою за величиною економікою світу, демонструючи дивовижні темпи зростання протягом останніх десятиліть. Економіка Китаю значною мірою залежить від виробництва, експорту та інвестицій. Країна має величезну робочу силу, розвинену інфраструктуру та споживчий ринок, що стрімко зростає. Проте Китай стикається з викликами, такими як нерівність у доходах, демографічні проблеми та борг, що зростає.

3. Німеччина

ВВП: $4,46 трлн;

ВВП на душу населення: $52 730;

річний темп зростання ВВП: -0,3%.

Німеччина залишається однією з найпотужніших економік світу, проте за підсумками 2023 року ВВП країни знизився на 0,3%. Падіння відбулося через високу інфляцію, зростання відсоткових ставок, спаду економічної активності — як всередині країни, так і за кордоном, а також через здорожчання електроенергії, яку у великих кількостях споживають промислові підприємства. Однак країна має міцний фундамент завдяки висококваліфікованій робочій силі, інноваційному потенціалу та надійній політичній системі. Німецька економіка традиційно спирається на експорт високотехнологічної продукції, а також має потужний сектор послуг та промисловий сектор.

4. Японія

ВВП: $4,21 трлн;

ВВП на душу населення: $33 810;

річний темп зростання ВВП: +1,9%.

Японія, четверта економіка світу, продемонструвала стабільне зростання – на 1,9%. Країна відома своїми високотехнологічними компаніями у сфері електроніки, автомобілебудування та робототехніки. Японія також має розвинений фінансовий сектор та потужну інфраструктуру. Водночас країна стикається з демографічними викликами, як-от старіння населення та низька народжуваність.

5. Індія

ВВП: $3,57 трлн;

ВВП на душу населення: $2500;

річний темп зростання ВВП: +7,8%.

Індія продовжує свій стрімкий економічний розвиток. Країна має величезний внутрішній ринок, молоду та динамічну робочу силу, а також сектор інформаційних технологій, що зростає. Індія також активно інвестує в інфраструктуру та проводить економічні реформи. Проте країна стикається з викликами, такими як бідність, нерівність та корупція.

6. Велика Британія

ВВП: $3,34 трлн;

ВВП на душу населення: $49 100;

річний темп зростання ВВП: +0,1%.

Велика Британія демонструє мінімальне зростання ВВП, що може бути пов'язано з наслідками Brexit та глобальними економічними викликами. Фінансовий сектор, особливо у Лондоні, залишається ключовим драйвером економіки разом з промисловістю та сферою послуг. Країна активно розвиває відновлювальні джерела енергії та інвестує в інфраструктуру.

7. Франція

ВВП: $3,03 трлн;

ВВП на душу населення: $43 780;

річний темп зростання ВВП: +0,9%.

Французька економіка за підсумками 2023-го показала помірне зростання – майже на 0,9%, насамперед завдяки підвищенню внутрішнього попиту. Франція має одну з найбільших економік у світі і є другою за величиною економікою в ЄС, поступаючись лише Німеччині. Проте високий державний борг, інфляція залишаються актуальними проблемами країни.

8. Італія

ВВП: $2,25 трлн;

ВВП на душу населення: $38 330;

річний темп зростання ВВП: +0,9%.

Італія показала значне зростання, подолавши попередні економічні труднощі. Виробництво, особливо у сфері моди, дизайну та харчової промисловості, є ключовими секторами економіки. Туризм також відіграє важливу роль, приваблюючи мільйони відвідувачів щороку.

9. Бразилія

ВВП: $2,17 трлн;

ВВП на душу населення: $11 350;

річний темп зростання ВВП: +2,9%.

Бразилія продовжує відновлюватися після рецесії. Сільське господарство, особливо виробництво сої та цукрової тростини, є важливим сектором економіки. Видобуток корисних копалин та промисловість також відіграють значну роль.

10. Канада

ВВП: $2,14 трлн;

ВВП на душу населення: $52 730;

річний темп зростання ВВП: +1,1%.

Канада, попри незначне зростання ВВП у 2024 році, залишається стабільною та розвиненою економікою. Країна багата на природні ресурси, такі як нафта, газ та деревина, що є важливими експортними товарами. Виробництво та сфера послуг також відіграють значну роль в економіці Канади. Проте у країни наявні проблеми — наприклад, дороге житло, неконтрольована імміграція, завдяки якій, зокрема, відбулося зростання економіки.

Інші держави у рейтингу 20 найкращих країн за ВВП:

Росія: ВВП складає $2,00 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,60%. Попри санкції та геополітичні виклики, Росія продемонструвала позитивну динаміку ВВП, що може бути пов'язано з відновленням цін на енергоносії та адаптацією економіки до нових умов.

ВВП складає $2,00 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,60%. Попри санкції та геополітичні виклики, Росія продемонструвала позитивну динаміку ВВП, що може бути пов'язано з відновленням цін на енергоносії та адаптацією економіки до нових умов. Мексика: ВВП складає $1,79 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,20%. Мексика продовжує користуватися перевагами тісних торговельних зв'язків зі США та залученням іноземних інвестицій, що сприяє її економічному зростанню.

ВВП складає $1,79 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,20%. Мексика продовжує користуватися перевагами тісних торговельних зв'язків зі США та залученням іноземних інвестицій, що сприяє її економічному зростанню. Австралія: ВВП складає $1,74 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,10%. Австралія завдяки своїм природним ресурсам та розвиненому сільському господарству демонструє стабільне зростання ВВП.

ВВП складає $1,74 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,10%. Австралія завдяки своїм природним ресурсам та розвиненому сільському господарству демонструє стабільне зростання ВВП. Південна Корея: ВВП складає $1,71 трлн. Країна як технологічний лідер продовжує розвиватися, хоча економічне зростання знизилося до +1,4% у 2023 році через ослаблення попиту на експорт, геополітичні проблеми, що тривають, та скорочення внутрішнього попиту.

ВВП складає $1,71 трлн. Країна як технологічний лідер продовжує розвиватися, хоча економічне зростання знизилося до +1,4% у 2023 році через ослаблення попиту на експорт, геополітичні проблеми, що тривають, та скорочення внутрішнього попиту. Іспанія: ВВП складає $1,58 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,50%. Іспанія активно відновлюється після пандемії, і зростання ВВП на 2,50% свідчить про успішність цього процесу. Туризм відіграє важливу роль у відновленні економіки країни.

ВВП складає $1,58 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,50%. Іспанія активно відновлюється після пандемії, і зростання ВВП на 2,50% свідчить про успішність цього процесу. Туризм відіграє важливу роль у відновленні економіки країни. Індонезія: ВВП складає $1,37 трлн. Річний темп зростання ВВП: +5,00%. Індонезія продемонструвала значне зростання ВВП, що підтримувався внутрішнім ринком та експортом, а також виграє від молодої робочої сили, що зростає.

ВВП складає $1,37 трлн. Річний темп зростання ВВП: +5,00%. Індонезія продемонструвала значне зростання ВВП, що підтримувався внутрішнім ринком та експортом, а також виграє від молодої робочої сили, що зростає. Нідерланди: ВВП складає $1,12 трлн. Нідерланди, з їхньою сильною економікою та фокусом на фінансовому секторі та торгівлі, показали мінімальне зростання ВВП. Так, у четвертому кварталі ВВП виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%.

ВВП складає $1,12 трлн. Нідерланди, з їхньою сильною економікою та фокусом на фінансовому секторі та торгівлі, показали мінімальне зростання ВВП. Так, у четвертому кварталі ВВП виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%. Туреччина: ВВП – $1,11 трлн. Річний темп зростання ВВП: +4,50%. Зростання зумовлене високим споживанням домогосподарств, яке становить близько 60% ВВП країни. Проте у країні наявна висока інфляція, що, найімовірніше, стимулювало витрати.

ВВП – $1,11 трлн. Річний темп зростання ВВП: +4,50%. Зростання зумовлене високим споживанням домогосподарств, яке становить близько 60% ВВП країни. Проте у країні наявна висока інфляція, що, найімовірніше, стимулювало витрати. Саудівська Аравія: ВВП складає $1,07 трлн. Річний темп зростання ВВП: -0,80%. Залежність від нафти та геополітичні фактори призвели до зниження ВВП Саудівської Аравії, підкреслюючи необхідність диверсифікації економіки.

ВВП складає $1,07 трлн. Річний темп зростання ВВП: -0,80%. Залежність від нафти та геополітичні фактори призвели до зниження ВВП Саудівської Аравії, підкреслюючи необхідність диверсифікації економіки. Швейцарія: ВВП складає $0,89 трлн. Річний темп зростання ВВП: +0,80%. Швейцарія, з її стабільною та високорозвиненою економікою, продемонструвала помірне зростання ВВП, спираючись на сильний фінансовий сектор та фармацевтику.