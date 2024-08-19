Рейтинг 20 крупнейших стран по ВВП в 2024 году
Мировой ВВП в 2023 году достиг $105,4 трлн, увеличившись на 3,2% в год. США сохраняют лидерство в мировой экономике, подтверждая свой статус самой богатой страны с 1960 года: сейчас на нее приходится около 26% глобального ВВП. Однако наибольший рост имели Индия и Индонезия – +7,8% и +5% соответственно.
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LIGA.net рассказывает, какие страны могут похвастаться высоким ВВП в 2024 году и что стоит за их экономическим успехом.
Рейтинг стран с высоким ВВП
1. США
- ВВП: $27,36 трлн;
- ВВП на душу населения: $81 630;
- годовой темп роста ВВП: 2,5%.
Экономика США отличается невероятным разнообразием и динамизмом. Она развивается благодаря нескольким ключевым секторам, таким как технологии, финансы, производство, здравоохранение и услуги. Страна имеет мощный потребительский рынок, стимулирующий инновации и предпринимательство, а также развитую инфраструктуру и благоприятный бизнес-климат.
2. Китай
- ВВП: $17,66 трлн;
- ВВП на душу населения: $12 040;
- годовой темп роста ВВП: 5,2%.
Китай остается второй по величине экономикой мира, демонстрируя впечатляющие темпы роста за последние десятилетия. Экономика Китая во многом зависит от производства, экспорта и инвестиций. Страна обладает огромной рабочей силой, развитой инфраструктурой и стремительно растущим потребительским рынком. Но Китай сталкивается с вызовами, такими как неравенство в доходах, демографические проблемы и растущий долг.
3. Германия
- ВВП: $4,46 трлн;
- ВВП на душу населения: $52 730;
- годовой темп роста ВВП: -0,3%.
Германия остается одной из самых мощных экономик мира, однако по итогам 2023 года ВВП страны снизился на 0,3%. Падение произошло из-за высокой инфляции, роста процентных ставок, спада экономической активности — как внутри страны, так и за рубежом, а также из-за удорожания электроэнергии, потребляемой в больших количествах промышленными предприятиями. Тем не менее страна имеет прочный фундамент благодаря высококвалифицированной рабочей силе, инновационному потенциалу и надежной политической системе. Немецкая экономика традиционно опирается на экспорт высокотехнологичной продукции, а также мощный сектор услуг и промышленный сектор.
4. Япония
- ВВП: $4,21 трлн;
- ВВП на душу населения: $33 810;
- годовой темп роста ВВП: 1,9%.
Япония, четвертая экономика мира, продемонстрировала стабильный рост – на 1,9%. Страна известна своими высокотехнологичными компаниями в области электроники, автомобилестроения и робототехники. Япония имеет развитый финансовый сектор и мощную инфраструктуру. Однако страна сталкивается с демографическими вызовами, такими как старение населения и низкая рождаемость.
5. Индия
- ВВП: $3,57 трлн;
- ВВП на душу населения: $2500;
- годовой темп роста ВВП: 7,8%.
Индия продолжает свое стремительное экономическое развитие. Страна обладает огромным внутренним рынком, молодой и динамичной рабочей силой, а также растущим сектором информационных технологий. Индия также активно инвестирует в инфраструктуру и проводит экономические реформы. В то же время страна сталкивается с вызовами, такими как бедность, неравенство и коррупция.
6. Великобритания
- ВВП: $3,34 трлн;
- ВВП на душу населения: $49 100;
- годовой темп роста ВВП: 0,1%.
Великобритания демонстрирует минимальный рост ВВП, который может быть связан с последствиями Brexit и глобальными экономическими вызовами. Финансовый сектор, особенно в Лондоне, остается ключевым драйвером экономики вместе с промышленностью и сферой услуг. Страна активно развивает возобновляемые источники энергии и инвестирует в инфраструктуру.
7. Франция
- ВВП: $3,03 трлн;
- ВВП на душу населения: $43 780;
- годовой темп роста ВВП: 0,9%.
Французская экономика по итогам 2023 года показала умеренный рост – почти на 0,9%, прежде всего благодаря повышению внутреннего спроса. Франция имеет одну из крупнейших экономик в мире и является второй по величине экономикой в ЕС, уступая только Германии. Однако высокий государственный долг, инфляция остаются актуальными проблемами страны.
8. Италия
- ВВП: $2,25 трлн;
- ВВП на душу населения: $38 330;
- годовой темп роста ВВП: 0,9%.
Италия показала значительный рост, преодолев предыдущие экономические трудности. Производство, особенно в сфере моды, дизайна и пищевой промышленности, является ключевым сектором экономики. Туризм также играет немаловажную роль, ежегодно привлекая миллионы приезжих.
9. Бразилия
- ВВП: $2,17 трлн;
- ВВП на душу населения: $11 350;
- годовой темп роста ВВП: 2,9%.
Бразилия продолжает восстанавливаться после рецессии. Сельское хозяйство, особенно производство сои и сахарного тростника, является важным сектором экономики. Добыча полезных ископаемых и промышленность также играют значительную роль.
10. Канада
- ВВП: $2,14 трлн;
- ВВП на душу населения: $52 730;
- годовой темп роста ВВП: 1,1%.
Канада, несмотря на небольшой рост ВВП в 2024 году, остается стабильной и развитой экономикой. Страна богата природными ресурсами, такими как нефть, газ и древесина, которые являются важными экспортными товарами. Производство и сфера услуг также играют значительную роль в экономике Канады. Но у страны есть проблемы, такие как дорогое жилье, неконтролируемая иммиграция, благодаря которой, в частности, произошел рост экономики.
Другие государства в рейтинге 20 лучших стран по ВВП:
- Россия: ВВП составляет $2,00 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,60%. Несмотря на санкции и геополитические вызовы, Россия продемонстрировала положительную динамику ВВП, что может быть связано с возобновлением цен на энергоносители и адаптацией экономики к новым условиям.
- Мексика: ВВП составляет $1,79 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,20%. Мексика продолжает использовать преимущества тесных торговых связей с США и привлечение иностранных инвестиций, что способствует ее экономическому росту.
- Австралия: ВВП составляет $1,74 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,10%. Австралия благодаря своим природным ресурсам и развитому сельскому хозяйству демонстрирует стабильный рост ВВП.
- Южная Корея: ВВП составляет $1,71 трлн. Страна как технологический лидер продолжает развиваться, хотя экономический рост снизился до +1,4% в 2023 году из-за ослабления спроса на экспорт, продолжающихся геополитических проблем и сокращения внутреннего спроса.
- Испания: ВВП составляет $1,58 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,50%. Испания активно восстанавливается после пандемии, и рост ВВП на 2,50% свидетельствует об успешности этого процесса. Туризм играет немаловажную роль в восстановлении экономики страны.
- Индонезия: ВВП составляет $1,37 трлн. Годовой темп роста ВВП: 5,00%. Индонезия продемонстрировала значительный рост ВВП, поддерживаемый внутренним рынком и экспортом, а также выигрывает от молодой и растущей рабочей силы.
- Нидерланды: ВВП составляет $1,12 трлн. Нидерланды с их сильной экономикой и фокусом на финансовом секторе и торговле показали минимальный рост ВВП. Так, в четвертом квартале ВВП вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 года выросла всего на 0,1%.
- Турция: ВВП – $1,11 трлн. Годовой темп роста ВВП: 4,50%. Рост обусловлен высоким потреблением домохозяйств, составляющим около 60% ВВП страны. Однако в стране имеется высокая инфляция, что, скорее всего, стимулировало расходы.
- Саудовская Аравия: ВВП составляет $1,07 трлн. Годовой темп роста ВВП: -0,80%. Зависимость от нефти и геополитические факторы привели к снижению ВВП Саудовской Аравии, подчеркивая необходимость диверсификации экономики.
- Швейцария: ВВП составляет $0,89 трлн. Годовой темп роста ВВП: 0,80%. Швейцария с ее стабильной и высокоразвитой экономикой продемонстрировала довольно умеренный рост ВВП, опираясь на сильный финансовый сектор и фармацевтику.
ВВП стран, ВВП на душу населения и годовой темп роста указаны по итогам 2023 года согласно данным МВФ.