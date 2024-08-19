Мировой ВВП в 2023 году достиг $105,4 трлн, увеличившись на 3,2% в год. США сохраняют лидерство в мировой экономике, подтверждая свой статус самой богатой страны с 1960 года: сейчас на нее приходится около 26% глобального ВВП. Однако наибольший рост имели Индия и Индонезия – +7,8% и +5% соответственно.

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LIGA.net рассказывает, какие страны могут похвастаться высоким ВВП в 2024 году и что стоит за их экономическим успехом.

Рейтинг стран с высоким ВВП

1. США

ВВП: $27,36 трлн;

ВВП на душу населения: $81 630;

годовой темп роста ВВП: 2,5%.

Экономика США отличается невероятным разнообразием и динамизмом. Она развивается благодаря нескольким ключевым секторам, таким как технологии, финансы, производство, здравоохранение и услуги. Страна имеет мощный потребительский рынок, стимулирующий инновации и предпринимательство, а также развитую инфраструктуру и благоприятный бизнес-климат.

Список стран по ВВП на 2024 год (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

2. Китай

ВВП: $17,66 трлн;

ВВП на душу населения: $12 040;

годовой темп роста ВВП: 5,2%.

Китай остается второй по величине экономикой мира, демонстрируя впечатляющие темпы роста за последние десятилетия. Экономика Китая во многом зависит от производства, экспорта и инвестиций. Страна обладает огромной рабочей силой, развитой инфраструктурой и стремительно растущим потребительским рынком. Но Китай сталкивается с вызовами, такими как неравенство в доходах, демографические проблемы и растущий долг.

3. Германия

ВВП: $4,46 трлн;

ВВП на душу населения: $52 730;

годовой темп роста ВВП: -0,3%.

Германия остается одной из самых мощных экономик мира, однако по итогам 2023 года ВВП страны снизился на 0,3%. Падение произошло из-за высокой инфляции, роста процентных ставок, спада экономической активности — как внутри страны, так и за рубежом, а также из-за удорожания электроэнергии, потребляемой в больших количествах промышленными предприятиями. Тем не менее страна имеет прочный фундамент благодаря высококвалифицированной рабочей силе, инновационному потенциалу и надежной политической системе. Немецкая экономика традиционно опирается на экспорт высокотехнологичной продукции, а также мощный сектор услуг и промышленный сектор.

4. Япония

ВВП: $4,21 трлн;

ВВП на душу населения: $33 810;

годовой темп роста ВВП: 1,9%.

Япония, четвертая экономика мира, продемонстрировала стабильный рост – на 1,9%. Страна известна своими высокотехнологичными компаниями в области электроники, автомобилестроения и робототехники. Япония имеет развитый финансовый сектор и мощную инфраструктуру. Однако страна сталкивается с демографическими вызовами, такими как старение населения и низкая рождаемость.

5. Индия

ВВП: $3,57 трлн;

ВВП на душу населения: $2500;

годовой темп роста ВВП: 7,8%.

Индия продолжает свое стремительное экономическое развитие. Страна обладает огромным внутренним рынком, молодой и динамичной рабочей силой, а также растущим сектором информационных технологий. Индия также активно инвестирует в инфраструктуру и проводит экономические реформы. В то же время страна сталкивается с вызовами, такими как бедность, неравенство и коррупция.

6. Великобритания

ВВП: $3,34 трлн;

ВВП на душу населения: $49 100;

годовой темп роста ВВП: 0,1%.

Великобритания демонстрирует минимальный рост ВВП, который может быть связан с последствиями Brexit и глобальными экономическими вызовами. Финансовый сектор, особенно в Лондоне, остается ключевым драйвером экономики вместе с промышленностью и сферой услуг. Страна активно развивает возобновляемые источники энергии и инвестирует в инфраструктуру.

7. Франция

ВВП: $3,03 трлн;

ВВП на душу населения: $43 780;

годовой темп роста ВВП: 0,9%.

Французская экономика по итогам 2023 года показала умеренный рост – почти на 0,9%, прежде всего благодаря повышению внутреннего спроса. Франция имеет одну из крупнейших экономик в мире и является второй по величине экономикой в ЕС, уступая только Германии. Однако высокий государственный долг, инфляция остаются актуальными проблемами страны.

8. Италия

ВВП: $2,25 трлн;

ВВП на душу населения: $38 330;

годовой темп роста ВВП: 0,9%.

Италия показала значительный рост, преодолев предыдущие экономические трудности. Производство, особенно в сфере моды, дизайна и пищевой промышленности, является ключевым сектором экономики. Туризм также играет немаловажную роль, ежегодно привлекая миллионы приезжих.

9. Бразилия

ВВП: $2,17 трлн;

ВВП на душу населения: $11 350;

годовой темп роста ВВП: 2,9%.

Бразилия продолжает восстанавливаться после рецессии. Сельское хозяйство, особенно производство сои и сахарного тростника, является важным сектором экономики. Добыча полезных ископаемых и промышленность также играют значительную роль.

10. Канада

ВВП: $2,14 трлн;

ВВП на душу населения: $52 730;

годовой темп роста ВВП: 1,1%.

Канада, несмотря на небольшой рост ВВП в 2024 году, остается стабильной и развитой экономикой. Страна богата природными ресурсами, такими как нефть, газ и древесина, которые являются важными экспортными товарами. Производство и сфера услуг также играют значительную роль в экономике Канады. Но у страны есть проблемы, такие как дорогое жилье, неконтролируемая иммиграция, благодаря которой, в частности, произошел рост экономики.

Другие государства в рейтинге 20 лучших стран по ВВП:

Россия: ВВП составляет $2,00 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,60%. Несмотря на санкции и геополитические вызовы, Россия продемонстрировала положительную динамику ВВП, что может быть связано с возобновлением цен на энергоносители и адаптацией экономики к новым условиям.

ВВП составляет $2,00 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,60%. Несмотря на санкции и геополитические вызовы, Россия продемонстрировала положительную динамику ВВП, что может быть связано с возобновлением цен на энергоносители и адаптацией экономики к новым условиям. Мексика: ВВП составляет $1,79 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,20%. Мексика продолжает использовать преимущества тесных торговых связей с США и привлечение иностранных инвестиций, что способствует ее экономическому росту.

ВВП составляет $1,79 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,20%. Мексика продолжает использовать преимущества тесных торговых связей с США и привлечение иностранных инвестиций, что способствует ее экономическому росту. Австралия: ВВП составляет $1,74 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,10%. Австралия благодаря своим природным ресурсам и развитому сельскому хозяйству демонстрирует стабильный рост ВВП.

ВВП составляет $1,74 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,10%. Австралия благодаря своим природным ресурсам и развитому сельскому хозяйству демонстрирует стабильный рост ВВП. Южная Корея: ВВП составляет $1,71 трлн. Страна как технологический лидер продолжает развиваться, хотя экономический рост снизился до +1,4% в 2023 году из-за ослабления спроса на экспорт, продолжающихся геополитических проблем и сокращения внутреннего спроса.

ВВП составляет $1,71 трлн. Страна как технологический лидер продолжает развиваться, хотя экономический рост снизился до +1,4% в 2023 году из-за ослабления спроса на экспорт, продолжающихся геополитических проблем и сокращения внутреннего спроса. Испания: ВВП составляет $1,58 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,50%. Испания активно восстанавливается после пандемии, и рост ВВП на 2,50% свидетельствует об успешности этого процесса. Туризм играет немаловажную роль в восстановлении экономики страны.

ВВП составляет $1,58 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,50%. Испания активно восстанавливается после пандемии, и рост ВВП на 2,50% свидетельствует об успешности этого процесса. Туризм играет немаловажную роль в восстановлении экономики страны. Индонезия: ВВП составляет $1,37 трлн. Годовой темп роста ВВП: 5,00%. Индонезия продемонстрировала значительный рост ВВП, поддерживаемый внутренним рынком и экспортом, а также выигрывает от молодой и растущей рабочей силы.

ВВП составляет $1,37 трлн. Годовой темп роста ВВП: 5,00%. Индонезия продемонстрировала значительный рост ВВП, поддерживаемый внутренним рынком и экспортом, а также выигрывает от молодой и растущей рабочей силы. Нидерланды: ВВП составляет $1,12 трлн. Нидерланды с их сильной экономикой и фокусом на финансовом секторе и торговле показали минимальный рост ВВП. Так, в четвертом квартале ВВП вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 года выросла всего на 0,1%.

ВВП составляет $1,12 трлн. Нидерланды с их сильной экономикой и фокусом на финансовом секторе и торговле показали минимальный рост ВВП. Так, в четвертом квартале ВВП вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 года выросла всего на 0,1%. Турция: ВВП – $1,11 трлн. Годовой темп роста ВВП: 4,50%. Рост обусловлен высоким потреблением домохозяйств, составляющим около 60% ВВП страны. Однако в стране имеется высокая инфляция, что, скорее всего, стимулировало расходы.

ВВП – $1,11 трлн. Годовой темп роста ВВП: 4,50%. Рост обусловлен высоким потреблением домохозяйств, составляющим около 60% ВВП страны. Однако в стране имеется высокая инфляция, что, скорее всего, стимулировало расходы. Саудовская Аравия: ВВП составляет $1,07 трлн. Годовой темп роста ВВП: -0,80%. Зависимость от нефти и геополитические факторы привели к снижению ВВП Саудовской Аравии, подчеркивая необходимость диверсификации экономики.

ВВП составляет $1,07 трлн. Годовой темп роста ВВП: -0,80%. Зависимость от нефти и геополитические факторы привели к снижению ВВП Саудовской Аравии, подчеркивая необходимость диверсификации экономики. Швейцария: ВВП составляет $0,89 трлн. Годовой темп роста ВВП: 0,80%. Швейцария с ее стабильной и высокоразвитой экономикой продемонстрировала довольно умеренный рост ВВП, опираясь на сильный финансовый сектор и фармацевтику.