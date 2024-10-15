Світовий борг може перевищити $100 трлн до кінця року – прогноз МВФ

До кінця десятиліття світовий борг може наблизитись до 100% світового ВВП

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Міжнародний валютний фонд прогнозує, що світовий борг перевищить $100 трлн до кінця 2024 року, а до кінця десятиліття наблизиться до 100% ВВП. Про це йдеться у звіті МВФ.

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"Хоча прогнозується, що борг стабілізується або знизиться приблизно в двох третинах країн, він залишиться значно вищим за рівень, передбачений до пандемії. На країни, де борг не стабілізується, припадає більш ніж половина світового боргу і близько двох третин світового ВВП", – йдеться у звіті.

За прогнозами МВФ, заборгованість і далі зростатиме в країнах світу, включно з США, Великою Британією, Бразилією, Францією, Італією і ПАР.

Він додав, що державні витрати на подолання зеленого переходу, старіння населення та проблеми безпеки, ймовірно, додадуть фіскального тиску найближчими роками.

Світовий ризик заборгованості – рівень майбутнього боргу за екстремально несприятливого сценарію – оцінюється майже на 20 відсоткових пунктів ВВП вище через три роки, порівняно з базовим прогнозом World Economic Outlook (дослідженням МВФ), досягаючи 115% ВВП у 2026 році.

Це пояснюється тим, що високий рівень боргу сьогодні посилює вплив слабшого економічного зростання, жорсткіших фінансових умов і збільшення відсоткових ставок на майбутні рівні боргу.

Ризик заборгованості значно відрізняється в різних країнах. Для країн з розвиненою економікою ризик заборгованості знизився до 134% ВВП у 2026 році, а для країн, що розвиваються, збільшився до 88% ВВП у 2026 році.

"Країни з розвиненою економікою повинні переглянути пріоритети видатків, просунути реформи у сфері соціальних виплат, збільшити доходи завдяки непрямим податкам там, де вони є низькими, і скасувати неефективні податкові пільги", – зазначає МВФ.