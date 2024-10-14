МВФ зменшив свої комісії. Це зекономить Україні сотні мільйонів доларів

Один з головних донорів України ухвалив рішення, яке зменшить її виплати за державним боргом

Крісталіна Георгієва (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Міжнародний валютний фонд у п'ятницю, 11 жовтня, вирішив з листопада зменшити свої комісії (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду. Про це повідомила його пресслужба.

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"У складних глобальних умовах і в період високих процентних ставок наші держави-члени досягли консенсусу щодо всеосяжного набору заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, дозволяючи водночас зберегти фінансові можливості МВФ для надання підтримки країнам, які її потребують. Затверджені заходи знизять вартість запозичень, які МВФ надає державам-членам, на 36%, або приблизно на $1,2 млрд на рік. Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13", – прокоментувала рішення МВФ директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

Виконавчий директор від України у МВФ Владислав Рашкован пояснив, що рішення фонду дозволить Україні зекономити сотні мільйонів доларів.

"Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на $130 млн. Беручи до уваги майбутні транші МВФ за чинною програмою, ефект на наступні п'ять років – $650-700 млн", – написав він у Facebook.

Він додав, що ключові економіки світу впоралися з високою інфляцією і почали цикл зниження відсоткових ставок. Це спричинить те, що базова ставка кредитування МВФ, яка була на 15-річному максимумі, ще більше знизить вартість ресурсів МВФ для України.