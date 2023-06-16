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Кредити МВФ подорожчали з 1% до 4,8% річних: причина

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 14:27
Кредити МВФ подорожчали з 1% до 4,8% річних: причина - Фото
Фото: EPA

Вартість кредитів Міжнародного валютного фонду збільшилась з 1% до 4,8% річних через повсюдне підвищення ставок. Про це в інтерв'ю Ukranews розказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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"Раніше вартість кредитів від МВФ перевищувала приблизно 1% річних. На сьогодні – це 4,8%", – сказав він.

Гетманцев пояснив, що це не політичне рішення, а наслідок політики центральних банків країн світу, які підвищують базові ставки для боротьби з інфляцією.

"Спеціальні права запозичень – це кошик із п’яти валют: долар, євро, юань, єна і фунт стерлінгів. Уряди цих країн (емітенти цих валют) випускають тримісячні облігації внутрішньої державної позики. Середній відсоток за цими облігаціями і є тим відсотком, за яким МВФ видає свої кредити. Тобто у всьому світі піднявся цей відсоток, і, відповідно, піднявся відсоток у МВФ автоматично", – сказав депутат.

Він наголосив, що, попри подорожчання, гроші МВФ все одно залишаються одними з найдешевших у світі.

"Ми не маємо можливості запозичити ці гроші на рівні якихось приватних чи публічних розміщень. Власне, той відсоток, який ми будемо оплачувати за цим кредитом, є помірним з урахуванням подорожчання грошей у світі", – сказав Гетманцев.

МВФ проти інших кредиторів дає Україні невеликі гроші, але він виступає фасилітатором та створює загальну рамку для всієї програми фінансової допомоги Україні на $115 млрд.

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"Програму з МВФ і все, що там написано, ми не те щоб не повинні недооцінювати, а це взагалі дороговказ, який ми повинні пройти чітко без будь-яких збоїв. Якщо ми цього не зробимо… Не приведи Боже, я навіть не хочу думати про те, що буде", – сказав депутат.

Андрій Водяний
МВФкредитиДанило Гетманцевфінансова допомога
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