Кредиты МВФ подорожали с 1% до 4,8% годовых: причина

Стоимость кредитов Международного валютного фонда поднялась с 1% до 4,8% годовых из-за повсеместного повышения ставок. Об этом в интервью Ukranews рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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"Раньше стоимость кредитов от МВФ превышала примерно 1% годовых. На сегодняшний день – это 4,8%", – сказал он.

Гетманцев объяснил, что это не политическое решение, а следствие политики центральных банков стран мира, повышающих базовые ставки для борьбы с инфляцией.

"Специальные права заимствований – это корзина из пяти валют: доллар, евро, юань, иена и фунт стерлингов. Правительства этих стран (эмитенты этих валют) выпускают трехмесячные облигации внутреннего государственного займа. Средний процент по этим облигациям и является тем процентом, по которым МВФ выдает свои кредиты. То есть, во всем мире поднялся этот процент, и, соответственно, поднялся процент у МВФ автоматически", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что, несмотря на подорожание, деньги МВФ все равно остаются одними из самых дешевых в мире.

"У нас нет возможности заимствовать эти деньги на уровне каких-то частных или публичных размещений. Собственно, тот процент, который мы будем оплачивать по этому кредиту, умеренный с учетом подорожания денег в мире", – сказал Гетманцев.

МВФ по сравнению с другими кредиторами дает Украине небольшие деньги, но он выступает фасилитатором и создает общую рамку всей программы финансовой помощи Украине на $115 млрд.

"Программу с МВФ и все, что там написано, мы не то чтобы не должны недооценивать, а это вообще указатель, который мы должны пройти четко без каких-либо сбоев. Если мы этого не сделаем… Не дай Бог, я даже не хочу думать о том, что будет", – сказал депутат.