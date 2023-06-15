UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европейский центробанк поднял учетную ставку до 22-летнего максимума

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 16:25
Европейский центробанк поднял учетную ставку до 22-летнего максимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский центральный банк поднял учетную ставку на 25 базисных пункта до 3,5%, самого высокого уровня с 2001 года. ЕЦБ поднимает ставку восьмой раз подряд, пишет агентство Reuters. 

Решение поднять ставку ЕЦБ объяснил необходимостью продолжить замедлять инфляцию, которая, по его ожиданиям останется выше целевого уровня в 2% до 2025 года. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Инфляция в еврозоне составляет 6,1%, а базовый рост цен, исключающий продукты питания и энергоносители, только начинает замедляться. 

Экономика еврозоны вошла в рецессию из-за замедления роста в Германии, но, по прогнозам, продемонстрирует незначительный рост по итогам года. 

Читайте также
Почему Нацбанк не снизил учетную ставку

Безработица в странах еврозоны находится на рекордно низком уровне, рост заработной платы ускоряется, хотя он пока отстает от темпов инфляции. 

ЕЦБ не исключает дальнейшего повышения учетной ставки в сентябре этого года. 

Роман Брыль
еврозонаинфляцияЕЦБучетная ставкарецессия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 