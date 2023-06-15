Европейский центробанк поднял учетную ставку до 22-летнего максимума

Европейский центральный банк поднял учетную ставку на 25 базисных пункта до 3,5%, самого высокого уровня с 2001 года. ЕЦБ поднимает ставку восьмой раз подряд, пишет агентство Reuters.

Решение поднять ставку ЕЦБ объяснил необходимостью продолжить замедлять инфляцию, которая, по его ожиданиям останется выше целевого уровня в 2% до 2025 года.

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Инфляция в еврозоне составляет 6,1%, а базовый рост цен, исключающий продукты питания и энергоносители, только начинает замедляться.

Экономика еврозоны вошла в рецессию из-за замедления роста в Германии, но, по прогнозам, продемонстрирует незначительный рост по итогам года.

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Безработица в странах еврозоны находится на рекордно низком уровне, рост заработной платы ускоряется, хотя он пока отстает от темпов инфляции.

ЕЦБ не исключает дальнейшего повышения учетной ставки в сентябре этого года.

С начала второго квартала 2023 года экономика Китая замедлила рост.

8 июня появились обновленные данные, подтверждающие, что еврозоне не удалось избежать рецессии.

15 июня НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Это поможет снизить цены.

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