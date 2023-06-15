Импульс слабеет: экономика Китая замедляет рост с начала второго квартала

Наблюдавшееся с начала 2023 года восстановление экономики Китая после отмены коронавирусных ограничений, во втором квартале утратило силу, о чем свидетельствует ряд экономических показателей, опубликованных официальными органами. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным Национального бюро статистики, промышленное производство выросло на 3,5% в мае по сравнению с прошлым годом, что ниже роста на 5,6% в апреле, и немного ниже 3,6% роста, ожидаемого аналитиками. Замедление роста связано с ослаблением спроса на промышленную продукцию в Китае и за рубежом.

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Розничные продажи — ключевой индикатор потребительского доверия — выросли на 12,7%, снизившись с апрельского показателя в 18,4%. Аналитики прогнозировали рост в 13,6%.

Производство стали в мае продолжило падение как в годовом, так и в месячном исчислении. Суточная добыча угля также снизилась по сравнению с апрелем.

Центральный банк Китая в четверг, 15 июня, снизил процентную ставку по своей однолетней среднесрочной кредитной линии, что стало первым подобным смягчением за 10 месяцев.

Юань достиг нового шестимесячного минимума после снижения ставки.

Инвестиции в недвижимость в мае упали до уровня 2001 года, снизившись на 21,5% в годовом исчислении. Также замедлился рост цен на новое жилье.

Частные инвестиции в основной капитал сократились на 0,1% за первые пять месяцев, что резко контрастирует с ростом инвестиций государственных организаций на 8,4% и свидетельствует о слабой деловой уверенности.

Проблемы на рынке труда продолжились: безработица среди молодежи подскочила до рекордных 20,8%. Общенациональный уровень безработицы в мае остался на уровне 5,2%.

"Данные показывают, что экономический импульс слабеет", — прокомментировал агентству Чживэй Чжан, президент инвестиционной компании Pinpoint Asset Management.

В первом квартале 2023 года экономика Китая вернулась к росту после отмены ковидных ограничений.

В мае объемы экспорта из Китая неожиданно сократились сразу на 7,5%.

13 июня исследование показало, что Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры.

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