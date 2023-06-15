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Імпульс слабшає: економіка Китаю сповільнює зростання з початку другого кварталу

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 12:22
Імпульс слабшає: економіка Китаю сповільнює зростання з початку другого кварталу - Фото
Фото: depositphotos.com

Відновлення економіки Китаю після скасування коронавірусних обмежень, що спостерігалося з початку 2023 року, у другому кварталі втратило силу, про що свідчить низка економічних показників, опублікованих офіційними органами. Про це пише агентство Reuters. 

За даними Національного бюро статистики, промислове виробництво зросло на 3,5% у травні проти минулого року, що нижче зростання на 5,6% у квітні, і трохи нижче 3,6% зростання, очікуваного аналітиками. Уповільнення зростання пов'язане з ослабленням попиту на промислову продукцію у Китаї та за кордоном.

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Роздрібний продаж — ключовий індикатор споживчої довіри — зріс на 12,7%, знизившись із квітневого показника в 18,4%. Аналітики прогнозували зростання 13,6%.

Виробництво сталі у травні продовжило падіння як у річному, так і в місячному обчисленні. Добовий видобуток вугілля також знизився проти квітня.

Центральний банк Китаю в четвер, 15 червня, знизив відсоткову ставку за своєю однорічною середньостроковою кредитною лінією, що стало першим подібним пом'якшенням за 10 місяців.

Юань досяг нового шестимісячного мінімуму після зниження ставки.

Інвестиції в нерухомість у травні впали до рівня 2001 року, знизившись на 21,5% у річному обчисленні. Також уповільнилося зростання цін на нове житло.

Приватні інвестиції в основний капітал скоротилися на 0,1% за перші п'ять місяців, що різко контрастує зі зростанням інвестицій державних організацій на 8,4% та свідчить про слабку ділову впевненість.

Проблеми на ринку праці продовжилися: безробіття серед молоді підскочило до рекордних 20,8%. Загальнонаціональний рівень безробіття у травні залишився на рівні 5,2%.

"Дані показують, що економічний імпульс слабшає", – прокоментував агентству Чживей Чжан, президент інвестиційної компанії Pinpoint Asset Management.

Роман Бриль
безробіттяпромислове виробництвоекономіка Китаюекономічне зростання
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