Бегут тысячами: Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры — исследование

Россию покинули 8500 долларовых миллионеров в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Private Wealth Migration Report 2023 британской консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на услугах по миграции капитала.

Прогнозируется, что в 2023 году из России уедут еще 3000 долларовых миллионера. Всплеск эмиграции богатых россиян вызван угрозой их капиталам после полномасштабного вторжения в Украину.

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Первое место в рейтинге по эмиграции миллионеров занимает Китай – в прошлом году из страны выехало 10 800 богатых граждан, в 2023 году ожидается отток 13 500 миллионеров. Авторы исследования отмечают, что для Китая такой отток является критическим по мере замедления роста китайской экономики.

В Индии, где эмиграция богатых также достаточно значительная (7500 в 2022 году и 6500 в 2023 году) отток не вызывает особого беспокойства: в стране количество новых миллионеров растет быстрее, чем число богатых эмигрантов.

В топ-10 стран, теряющих своих богатых граждан вошла только одна страна из Западной Европы — Великобритания. Отток в 2022 году составил 1600 миллионеров, в 2023 году ожидается 3200. Авторы исследования отмечают, что Brexit сделал Великобританию менее гостеприимной для состоятельных людей. Теперь им труднее перемещаться между Великобританией и странами ЕС.

Наиболее привлекательными гаванями для миллионеров остаются Австралия (+3800 в 2022 году и +5200 в 2023 году), ОАЭ (+5200 и +4500 соответственно), и Сингапур (+2900 и +3200).

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