UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бегут тысячами: Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры — исследование

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 14:24
Бегут тысячами: Россию и Китай массово покидают долларовые миллионеры — исследование - Фото
Фото:depositphotos.com

Россию покинули 8500 долларовых миллионеров в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Private Wealth Migration Report 2023 британской консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на услугах по миграции капитала.  

Прогнозируется, что в 2023 году из России уедут еще 3000 долларовых миллионера. Всплеск эмиграции богатых россиян вызван угрозой их капиталам после полномасштабного вторжения в Украину.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Первое место в рейтинге по эмиграции миллионеров занимает Китай – в прошлом году из страны выехало 10 800 богатых граждан, в 2023 году ожидается отток 13 500 миллионеров. Авторы исследования отмечают, что для Китая такой отток является критическим по мере замедления роста китайской экономики. 

В Индии, где эмиграция богатых также достаточно значительная (7500 в 2022 году и 6500 в 2023 году) отток не вызывает особого беспокойства: в стране количество новых миллионеров растет быстрее, чем число богатых эмигрантов. 

В топ-10 стран, теряющих своих богатых граждан вошла только одна страна из Западной Европы — Великобритания. Отток в 2022 году составил 1600 миллионеров, в 2023 году ожидается 3200. Авторы исследования отмечают, что Brexit сделал Великобританию менее гостеприимной для состоятельных людей. Теперь им труднее перемещаться между Великобританией и странами ЕС. 

Наиболее привлекательными гаванями для миллионеров остаются Австралия (+3800 в 2022 году и +5200 в 2023 году), ОАЭ (+5200 и +4500 соответственно), и Сингапур (+2900 и +3200). 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Брыль
brexitэмиграциядолларовый миллионерPrivate Wealth Migration Report
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 