Следующий после Адани: отчет Hindenburg обрушил состояние еще одного миллиардера

Американский миллиардер Карл Айкан лишился $10 млрд после публикации отчета брокерской фирмы Hindenburg Research о схемах выплаты дивидендов его компании Icahn Enterprises (IEP), которая имеет признаки финансовой пирамиды. Об этом пишет агентство Bloomberg.

После публикации отчета состояние Айкана сократилось на 41% – до $14,6 млрд, и он опустился в рейтинге самых богатых людей мира с 58-го на 119-е место.

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Компания Айкана владеет акциями энерго- и автокомпаний, производителей упаковки, недвижимостью и имеет активы в других отраслях. Миллиардеру принадлежит 85% IEP.

В Hindenburg заявили, что акции IEP переоценены более чем на 75%. Компания обеспечивала спрос на свои акции, предлагая выплату дивидендов на уровне 15,8% что является самым высоким показателем среди всех компаний с крупной капитализацией в США. Дивиденды выплачивались наличными.

При этом Айкан привлекал деньги от новых инвесторов, чтобы выплачивать дивиденды владельцам акций. Также миллиардер заставлял IEP продавать больше акций, чтобы они могли покрыть выплаты акционерам.

Hindenburg также приводит примеры умышленного завышения стоимости дочерних компаний IEP: одна из них была переоценена в четыре раза, стоимость другой IEP в отчетности оценила в $381 млн накануне ее банкротства.

Карл Айкан — не первая жертва расследований Hindenburg Research. В январе ее отчет о злоупотреблениях в корпоративном управлении индийской Adani Group обвалил акции конгломерата, а владелец Гаутам Адани потерял $100 млрд состояния.

Также Hindenburg в апреле обвинила компанию основателя Twitter Джека Дорси Block Inc. в манипуляциях на бирже, из-за чего она потеряла 60% стоимости. Ранее под прицелом Hindenburg оказался производитель электрогрузовиков Nikola, после чего компания фактически обанкротилась.

Сам 87-летгний Карл Айкан известен как ярый сторонник реформ корпоративного сектора, выступающий за прозрачность в крупных американских корпорациях. На протяжении многих лет Айкан добивался изменений в ряде компаний, включая Southwest Gas и Xerox. А в прошлом году McDonald's заменил члена совета директоров, которого критиковал Айкан.

4 апреля 2023 года Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров: в нем пятеро украинцев.

11 апреля американский миллиардер предложил отстроить полицейское отделение в Бородянке.

14 апреля глава LVMH оторвался от Илона Маска в рейтинге миллиардеров. За день заработал $12 млрд.

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Роман Бриль

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