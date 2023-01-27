Самый богатый человек в Азии за два дня потерял $45 млрд

Индийский магнат Гаутам Адани за два дня обеднел почти на $45 млрд из-за падения акций его компании – Adani Group. Акции резко опустились после отрицательного отчета американской компании Hindenburg Research, сообщает Bloomberg.

24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования, в котором говорится о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.

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В свою очередь Adani Group планирует подать судебный иск и назвала расследование "фиктивным".

Однако это не первое расследование против компании. CreditSights, подразделение Fitch Group, заявило в августовском отчете, что конгломерат "сильно перегружен заемными средствами" с "растянутыми балансами".

С начала нового года акции Adani демонстрируют падение. В 2022 году они были одними из лучших в Азии – Adani Enterprises выросли более чем на 3600% за последние пять лет, что превзошло даже такие акции, как Tesla Inc. Илона Маска, а Адани стал самым богатым человеком Азии.

"Проблемы затрагивают самое сердце индийского корпоративного сектора, где доминирует ряд семейных конгломератов. По своей природе они непрозрачны, и глобальные инвесторы должны доверять вопросам корпоративного управления", – сказал Гэри Дуган, главный исполнительный директор Global CIO Office.

По его словам, после блестящих результатов в прошлом году индийские акции и акции любой крупной компании подвержены риску снижения. Следовательно, более широкий индийский фондовый рынок может столкнуться с риском дальнейшего падения, а катализатором станет Адани. До скандала состояние Адани оценивалось в $125 млрд.

В сентябре 2022 года Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.

Наталія Софієнко

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