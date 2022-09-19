Богаче Безоса: Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров

Индийский магнат Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Адани, с состоянием $147 млрд опережает Безоса всего на несколько десятков миллионов долларов.

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Гаутам Адани на начало 2022 года находился на 14-м месте в глобальном списке миллиардеров. С начала года его состояние увеличилось на $70 млрд, благодаря росту цены акций его флагманской компании Adani Enterprises Ltd. Стоимость акций некоторых компаний его группы выросла более чем на 1000% с 2020 года, уточняет Bloomberg.

В феврале Адани стал самым богатым человеком в Азии, в апреле его состояние превысило $100 млрд.

Гаутаму Адани 60 лет. В 80-ых он бросил колледж ради торговли алмазами в Мумбаи. Впоследствии он начал торговать углем, скупал акции морских портов. Его конгломерат расширился до аэропортов, дата-центров, СМИ и "зеленой" энергетики.

Адани обещал инвестировать $70 млрд в свои энергокомпании, чтобы выйти в мировые лидеры по производству возобновляемой энергии.

В Bloomberg обращают внимание, что существуют опасения по поводу непрозрачности акционеров конгломерата Адани. Также капитализация некоторых компаний из Adani Group превышает их прибыль в 700 раз, что может свидетельствовать о переоценке их реальной стоимости.

Глобальный рейтинг миллиардеров возглавляет Илон Маск с состоянием $264 млрд.

22 июля Индийский миллиардер Гаутам Адани обошел Билла Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком в мире.

30 июля 72-летняя миллиардерша из Индии стала самой богатой женщиной Азии. Подзаработала на войне.

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Роман Бриль

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