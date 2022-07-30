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72-летняя миллиардерша из Индии стала самой богатой женщиной Азии. Подзаработала на войне

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 21:48
72-летняя миллиардерша из Индии стала самой богатой женщиной Азии. Подзаработала на войне - Фото
Савитри Джиндал (фото: Savitri Jindal/Facebook)

Собственница промышленного конгломерата Jindal Group Савитри Джиндал стала самой богатой женщиной в Азии с состоянием $11,3 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.   

Еще в апреле 2020 года в начале пандемии COVID-19 состояние Джиндал составляло всего $3,2 млрд, а в апреле 2022 года достигло $15,6 млрд, когда вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на сырьевые товары, уточняют в Bloomberg.   

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Jindal Group производит сталь и занимается цементом, энергетикой и инфраструктурой. 

Савитри Джиндал 72 года, и она самая богатая женщина Индии, а также десятый самый богатый человек в стране. Она возглавила Jindal Group вскоре после того, как ее муж, основатель конгломерата, погиб в результате крушения вертолета в 2005 году. 

До Савитри Джиндал рейтинг самых богатых женщин Азии возглавляла китаянка Ян Хуэйянь. С начала года ее состояние сократилось на $12,7 млрд из-за кризиса недвижимости в Китае.  

В рейтинг Bloomberg 500 самых богатых людей мира входят 68 женщин. Самая богатая – Франсуаза Бетанкур Мейерс из L'Oreal, состояние которой оценивается в $75 млрд. Далее в списке следуют: Джулия Кох, чье состояние достигает $70 млрд, и Элис Уолтон с состоянием в около $59 млрд. 

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Роман Брыль
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война Индия миллиардеры Савитри Джиндал
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