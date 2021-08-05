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Рианна – официальный миллиардер и самая богатая певица в мире. Как заработала $1,7 млрд

05.08.2021, 11:13
Рианна – официальный миллиардер и самая богатая певица в мире. Как заработала $1,7 млрд - Фото
Рианна (Фото: depositphotos.com)

Личное состояние Рианны оценивается в $1,7 млрд, что делает ее самой богатой певицей в мире и второй самой богатой женщиной-предпринимателем после Опры Уинфри. Об этом пишет американский Forbes.  

Большую часть состояния - $1,4 млрд - приносит Рианне ее доля в косметическом бренде Fenty Beauty. Компания основана в 2017 году, на сегодняшний день это совместное предприятие с разделением долей 50/50 с французским производителем люск-товаров LVMH. 

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Также Рианне принадлежит доля в $270 млн в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty. В феврале компания привлекла $115 млн финансирования и ее рыночная стоимость сегодня оценивается в $1 млрд. 

Значительную часть средств Рианна получает от активности в социальных сетях. У певицы 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 млн подписчиков в Twitter.  

Не все, к чему прикасается Рианна, становится золотом, пишет Forbes, указывая на то, что в феврале 2021 году певица и LVMH объявили о закрытии другого своего совместного предприятия с похожим названием Fenty. 

Бренд предлагал дорогую инклюзивную одежду и обувь с большой линейкой размеров, но, как и другие бренды высокой моды не пережил кризиса периода пандемии, отмечает издание. 

Также Рианна не получает больших доходов от своей творческой деятельности. Последний ее альбом вышел в 2016 году. 

  • В мае 2019 года певица Рианна объявила о планах совместно с французской компанией LVMH запустить модный бренд Fenty.   

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Роман Брыль
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рианна миллиардер LVMH
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