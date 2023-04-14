Глава LVMH оторвался от Илона Маска в рейтинге миллиардеров. За день заработал $12 млрд
Состояние самого богатого человека в мире Бернара Арно, президента и председателя правления Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), выросло в четверг, 13 апреля на $11,6 млрд до $209,5 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Таким образом, разница между первым и вторым местом в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index увеличилась до $30 млрд. Состояние Илона Маска, занимающего вторую строчку в рейтинге оценивается в $180 млрд.
Арно укрепил лидерство в рейтинге благодаря рекордному для LVMH однодневному увеличению стоимости акций на 5,7% после публикации квартального отчета о продажах. Компания зарегистрировала рост продаж во всех регионах, особенно в Китае, где покупатели активно тратили деньги на дорогие товары после выхода из карантина.
В результате роста акций рыночная стоимость LVMH увеличилась до $491 млрд и владелец дорогих брендов вошел в десятку крупнейших компаний мира по капитализации.
Также Арно стал третьим человеком в мире, после Маска и Джеффа Безоса, чье состояние пересекало отметку в $200 млрд.
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