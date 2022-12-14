Илон Маск уже не самый богатый человек в мире. Виноват "цирк" с Twitter

Генеральный директор и крупнейший аукционер Tesla Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. На первую строчку в рейтинге миллиардеров поднялся Бернар Арно, исполнительный директор группы LVMH, пишет ВВС.

Состояние Маска сократилось до $164 млрд по данным Bloomberg Billionaires Index или до $176 млрд по версии американского Forbes. Состояние Арно оценивается в $171 млрд или $187 млрд соответственно.

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Маск потерял лидерство в рейтинге миллиардеров после резкого падения стоимости акций Tesla, где ему принадлежит 14%.

В свою очередь падение рыночной стоимости Tesla происходило на фоне покупки Маском за $44 млрд соцсети Twitter. Оформление сделки растянулось почти на год, сопровождалось скандалами и юридическими спорами.

"Цирковое шоу с Twitter нанесло ущерб бренду Маска, и оно сильно повлияло на акции Tesla. Маск — это Tesla, а Tesla — это Маск", — прокомментировал ВВС Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush Securities.

Инвесторы были обеспокоены и тем, что спрос на электромобили компании может снизиться из-за слабеющей экономики США, а также ввиду растущей конкуренцией со стороны других производителей электрокаров.

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Роман Бриль

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