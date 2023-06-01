Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире

Гендиректор директор Tesla Илон Маск снова обошел в рейтинге владельца LVMH Бернара Арно после того, как акции его компании упали на 2,6% на торгах в Париже. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Арно впервые обошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия столкнулась с трудом, а предметы роскоши продемонстрировали устойчивость перед инфляцией. LVMH, основанная Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

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Агентство пишет, что вера в динамичность сектора предметов роскоши начинает угасать на фоне растущих признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля.

В то же время, Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, преимущественно благодаря Tesla. Автопроизводитель, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года вырос на 66%. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно – около 186,6 млрд долларов.