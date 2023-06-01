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Маск повернув собі звання найбагатшої людини

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 10:11
Маск повернув собі звання найбагатшої людини - Фото
Фото: ЕРА

Гендиректор директор Tesla Ілон Маск знову обійшов у рейтингу власника LVMH  Бернара Арно після того, як акції його компанії впали на 2,6% на торгах у Парижі. Про це свідчать дані індексу мільярдерів Bloomberg, до якого входять 500 найбагатших людей світу.

Арно вперше обійшов Маска у грудні, коли технологічна індустрія зіткнулася з труднощами, а предмети розкоші продемонстрували стійкість перед інфляцією. LVMH, яку заснував Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy.

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Агенція пише, що віра в динамічність сектору предметів розкоші починає згасати на тлі ознак уповільнення економічного зростання, що ростуть, особливо на критично важливому ринку Китаю. Акції LVMH впали приблизно на 10% із квітня.

Водночас Маск заробив цього року понад 55,3 млрд доларів, переважно завдяки Tesla. Автовиробник, частку якого припадає 71% його стану, з початку року виріс на 66%. Згідно з індексом, статки Маска зараз оцінюються приблизно в 192,3 млрд доларів, а статки Арно – близько 186,6 млрд доларів.

  • У травні засновник LVMH Бернар Арно втратив 11,2 млрд доларів зі свого статку за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.
Наталія Софієнко
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