Экономика Китая вернулась к росту после отмены ковидных ограничений

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2023 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальные данные.

По итогам 2022 года, ВВП Китая замедлился до одного из самых низких уровней (2,99%) почти за полвека из-за мер по борьбе с коронавирусом. В декабре Китай снял практически все ковидные ограничения.

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Рост в первом квартале произошел за счет увеличения потребительских расходов (10,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года) и промышленного производства (3,9%).

Также наблюдается восстановление авиаперевозок: в марте было совершено более 45 млн пассажирских авиаперелетов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ВВС обращают внимание и на ослабление китайскими властями политического и экономического давления на крупные технологические компании и застройщиков, которое продолжалось в течение последних трех лет.

По мнению опрошенных ВВС аналитиков, экономический рост в Китае замедлится в последующие месяцы из-за сокращения спроса на китайские товары, которые идут на экспорт.

По итогам второго квартала 2022 года, рост ВВП в Китае резко замедлился до 0,4%.

6 апреля 2023 года МВФ предупредил, что раскол между США и Китаем может навредить мировой экономике.

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Роман Бриль

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