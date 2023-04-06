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МВФ предупреждает, что раскол между США и Китаем может навредить мировой экономике

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 16:23
МВФ предупреждает, что раскол между США и Китаем может навредить мировой экономике - Фото
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Геополитическая фрагментация, вызванная напряженностью между США и Китаем, рискует нанести вред мировой экономике, поскольку прямые иностранные инвестиции и капитал все больше устремляются в объединенные блоки стран. Такая оценка содержится в статье экспертов МВФ, опубликованной на сайте фонда.

Фонд предупредил о губительных последствиях переноса производств и разделения стран на блоки из-за противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, эта тенденция угрожает и системе банков, которые будут сокращать кредитование.

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"Раздробленный мир, скорее всего, будет беднее", — говорится в статье МВФ.

Перенос производств в более дружественные юрисдикции грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет и 2% в долгосрочной перспективе.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшились в последние годы, поскольку они все больше видят друг друга как главную стратегическую и экономическую угрозу.

Как указывает Bloomberg, этот анализ рисков стал "одним из самых громких" со времени пандемии коронавируса о глобальных экономических убытках.

Согласно анализу МВФ, это изменение уже произошло в последние годы, согласно которому прямые иностранные инвестиции со второго квартала 2020 по четвертый квартал 2021 сократились почти на 20% от уровня к пандемии.

Отдельный анализ фрагментации финансовой системы МВФ предупреждает, что рост напряженности может спровоцировать трансграничный отток средств, угрожающий финансовой стабильности.

Напряженность также может ударить по банкам через реальную экономику, когда сбои в цепях поставок и на товарных рынках оказывают негативное влияние на внутреннее развитие и стимулируют инфляцию, что может ухудшить кредитные потери. Этот стресс, скорее всего, заставит банки принимать меньше рисков и сократить кредитование, что еще больше замедлит экономический рост.

Наталія Софієнко
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