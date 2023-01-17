Худший показатель за полвека: экономика Китая резко замедлила рост в 2022 году

Экономический рост Китая замедлился до 3% в 2022 году, что ниже официальной цели правительства в 5,5% и гораздо ниже показателя роста в 8,1%, зафиксированного по итогам 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Если исключить из показателя динамики ВВП скачек на 2,2% после первоначального удара COVID-19 в 2020 году, экономический рост Китая за прошлый год является наиболее слабым с 1976 года, подсчитало агентство.

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Резкое замедление экономического роста в Китае произошло в четвертом квартале из-за негативных последствий жестких ограничений, связанных с COVID-19, и спада на рынке недвижимости. Квартальный рост составил 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В третьем квартале 2022 года экономика выросла на 3,9%.

В конце прошлого года правительство Китая под давлением граждан смягчило политику "нулевого COVIDа". Это привело к резкому увеличению случаев заболевания коронавирусом, что, по мнению экономистов, может затормозить рост экономики страны в краткосрочной перспективе.

"2023 год для Китая будет сложным. Стране придется справляться с новыми волнами COVID-19. Тормозить экономику будут также ухудшающаяся ситуация на рынке жилой недвижимости и слабый мировой спрос на китайский экспорт"- прокомментировал агентству Гарри Мерфи Круз, экономист из Moody's.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что рост экономики Китая восстановится до 4,9% в 2023 году. Большинство экономистов ожидают, что рост ускорится со второго квартала.

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Роман Бриль

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