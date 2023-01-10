Вторая глобальная рецессия за 10 лет: Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2023-й

Всемирный банк снизил почти в два раза прогноз роста мировой экономики до 1,7% в 2023 году. В 2024 году рост составит 2,7%, говорится в отчете Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

Глобальный экономический рост резко замедляется на фоне повышенной инфляции, более высоких процентных ставок, сокращения инвестиций и сбоев, вызванных вторжением России в Украину. Любые новые неблагоприятные события могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии. Это будет означать, что впервые за более чем 80 лет две глобальные рецессии произошли в течение одного десятилетия, говорится в отчете.

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Прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону понижения для 95% стран с развитой экономикой и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

Прогнозируется, что рост в странах с развитой экономикой замедлится с 2,5% в 2022 году до 0,5% в 2023 году. За последние два десятилетия замедление такого масштаба предвещало глобальную рецессию.

В США прогнозируется снижение темпов роста до 0,5% в 2023 году, что на 1,9 п.п. ниже предыдущих прогнозов.

Рост в зоне евро снизится на 1,9 п.п. до 0%. В Китае рост прогнозируется на уровне 4,3% в 2023 году, что на 0,9 п.п. ниже предыдущих прогнозов.

За исключением Китая, ожидается, что рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах замедлится с 3,8% в 2022 году до 2,7% в 2023 году.

К концу 2024 года уровень ВВП в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах будет примерно на 6% ниже уровней, прогнозируемых до пандемии.

За последние семь десятилетий мировая экономика пережила четыре глобальных рецессии: в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах. В 2023 году МВФ и Всемирный банк ожидают пятую рецессию.

2 января МВФ в прогнозе указал, что 2023 год будет еще тяжелее для мировой экономики, чем 2022-й.

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Роман Бриль

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