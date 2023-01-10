UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вторая глобальная рецессия за 10 лет: Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2023-й

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 17:43
Вторая глобальная рецессия за 10 лет: Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2023-й - Фото
Фото: depositphotos.com

Всемирный банк снизил почти в два раза прогноз роста мировой экономики до 1,7% в 2023 году. В 2024 году рост составит 2,7%, говорится в отчете Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".  

Глобальный экономический рост резко замедляется на фоне повышенной инфляции, более высоких процентных ставок, сокращения инвестиций и сбоев, вызванных вторжением России в Украину. Любые новые неблагоприятные события могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии. Это будет означать, что впервые за более чем 80 лет две глобальные рецессии произошли в течение одного десятилетия, говорится в отчете. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону понижения для 95% стран с развитой экономикой и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

Прогнозируется, что рост в странах с развитой экономикой замедлится с 2,5% в 2022 году до 0,5% в 2023 году. За последние два десятилетия замедление такого масштаба предвещало глобальную рецессию. 

В США прогнозируется снижение темпов роста до 0,5% в 2023 году, что на 1,9 п.п. ниже предыдущих прогнозов.  

Рост в зоне евро снизится на 1,9 п.п. до 0%. В Китае рост прогнозируется на уровне 4,3% в 2023 году, что на 0,9 п.п. ниже предыдущих прогнозов. 

За исключением Китая, ожидается, что рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах замедлится с 3,8% в 2022 году до 2,7% в 2023 году. 

К концу 2024 года уровень ВВП в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах будет примерно на 6% ниже уровней, прогнозируемых до пандемии. 

Вторая глобальная рецессия за 10 лет: Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2023-й

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мировая экономика Всемирный банк глобальная рецессия прогноз ВВП
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 