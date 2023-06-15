Європейський центробанк підняв облікову ставку до 22-річного максимуму

Європейський центральний банк підняв облікову ставку на 25 базисних пунктів до 3,5%, найвищого рівня з 2001 року. ЄЦБ піднімає ставку восьмий раз поспіль, пише агентство Reuters.

Рішення підняти ставку ЄЦБ пояснив необхідністю продовжити сповільнювати інфляцію, яка, на його очікування, залишиться вищою за цільовий рівень у 2% до 2025 року.

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Інфляція в єврозоні становить 6,1%, а базове зростання цін, яке виключає харчові продукти та енергоносії, лише починає сповільнюватися.

Економіка єврозони увійшла у рецесію через уповільнення зростання в Німеччині, але, за прогнозами, продемонструє незначне зростання за підсумками року.

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Безробіття в країнах єврозони на рекордно низькому рівні, зростання заробітної плати прискорюється, хоча воно поки що відстає від темпів інфляції.

ЄЦБ не відкидає подальшого підвищення облікової ставки у вересні цього року.

З початку другого кварталу 2023 року економіка Китаю сповільнила зростання.

8 червня з'явилися оновлені дані, що підтверджують, що єврозоні не вдалося уникнути рецесії.

15 червня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%. Це допоможе знизити ціни.

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