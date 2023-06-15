НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%. Це допоможе знизити ціни

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Збереження ставки сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що у комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом'якшення валютних обмежень, пояснюють рішення у Нацбанку.

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В НБУ зазначають, що інфляція продовжує стрімко знижуватись, а споживчі ціни падають швидше, ніж очікувалося. Цьому сприяла достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також покращення інфляційних та курсових очікувань. Досягти стабілізації валютного ринку та покращення очікувань вдалося і завдяки утриманню високої облікової ставки.

Попри уповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається досить високим. Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному обчисленні, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення витрат бізнесу, пов'язаних із війною, на ціни товарів та послуг.

НБУ очікує, що зниження інфляції продовжуватиметься, однак цей процес уже буде не таким стрімким, як у попередні місяці.

Крім того, підрив російськими окупантами Каховської ГЕС негативно позначиться на формуванні цін. За першими оцінками НБУ, цей теракт додасть 0,3 в. п. в інфляцію через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю овочів.

Надходження міжнародної допомоги та пожвавлення внутрішнього боргового ринку дозволяють покривати значний дефіцит бюджету без емісійного фінансування. Також збільшуються обсяги залучених до держбюджету коштів від продажу ОВДП. Це дозволило успішно профінансувати значний дефіцит держбюджету у січні – травні. Україна зможе й надалі фінансувати усі необхідні витрати без поновлення емісійного фінансування.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку є затягування, непередбачуваний характер та інтенсивність повномасштабної війни.

Зберігаються також інші ризики: подальше руйнування агресором об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", а також подальше продовження обмежень на імпорт українського продовольства окремими європейськими країнами.

НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз, якщо зростання реальної прибутковості гривневих інструментів та зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

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