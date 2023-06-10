Зношені та старі купюри. НБУ дав роз’яснення щодо обміну валюти та коли комісія законна

Проаналізувавши звернення громадян, пов’язані з обміном готівкової іноземної валюти, Нацбанк виділив дві ключові проблеми, які стосуються: обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обміну банкнот давніх років випуску. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску, клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. Її можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

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Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот.

"Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці. Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо", – йдеться в повідомленні НБУ.

Обмін готівкової іноземної валюти, що не має ознак зношення або набула під час обігу ознаки незначного зношення, незалежно від року випуску.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Зокрема, це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

"Нацбанк не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", – наголосили в НБУ.

Отже, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

"У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок", – наголосили у Нацбанку.

У разі виявлення порушень до банків та обмінників застосовуватимуться заходи впливу, попередили у НБУ.